Зимнее наступление Путина провалилось

Российское наступление в Украине, которое наблюдалось в октябре – декабре 2023 и начале 2024 годов, не достигло успеха и захлебнулось.

Таково мнение военного обозревателя Юлиана Рёпке из немецкого издания Bild в Telegram.

«Зимнее наступление Владимира Путина провалилось», – приводит он оценку, анализируя события на фронте.

Bild напоминает, что с тех пор, как российские силы начали наступление в Донецкой и Харьковской областях, прошло уже три месяца.

Однако, подчёркивает издание, Россия всё так же далека от захвата Купянска Харьковской и Авдеевки Донецкой областей, как и в октябре прошлого года.

Рёпке указывает, что на данный момент российским оккупантам не удалось ничего добиться, не считая гибели тысяч военнослужащих ВС РФ и потери более 400 единиц боевой техники.

Немецкий военный обозреватель обращает внимание, что к северу от Авдеевки российские солдаты завязли у небольшого села Петровское. По его данным, ВСУ удерживают там позиции с помощью дронов-камикадзе и американских бронемашин Bradley.

Bild заключает, что уже несколько месяцев на этом участке фронта не происходит серьёзных изменений, поэтому россияне пока что не могут окружить Авдеевку.

На ещё одном направлении своих наступательных действий, к северу от Купянска, который украинские войска освободили осенью 2022 года, российская армия застряла у села Синьковка, пишет издание.

Здесь танковые роты оккупантов, по сведениям Рёпке, «одна за другой натыкаются на минные поля, теряя технику». С российскими солдатами силы обороны Украины на этом направлении в первую очередь борются с помощью кассетных боеприпасов и гранат, которые сбрасываются с дронов, добавляет он.

По мнению обозревателя, вопрос о том, как долго Украина сможет сдерживать наступление российской армии и хватит ли бойцам ВСУ боеприпасов для этого, остаётся открытым. Но на данный момент интенсивность российских атак упала, и бои с участием тысяч солдат в ноябре и декабре сменились более мелкими столкновениями, которые продолжаются на протяжении последней недели.

России, очевидно, придётся снова собирать резервы, прежде чем она сможет в очередной раз перейти в наступление, резюмировал Рёпке.

Одесса News информировала, что 9 января на первом в этом году заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсуждались вопросы усиления противовоздушной обороны Украины и бесперебойной поставки в войска дронов и боеприпасов.

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