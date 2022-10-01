Южный фронт: ВСУ за истекшие сутки продолжили активные боевые действия

Подразделения Вооружённых Сил Украины за истекшие сутки на южном направлении российско-украинской войны закрепляли тактическое положение, продолжали активные действия, создавая условия для дальнейшего продвижения на разных участках фронта.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг».

Ситуация на южнобугском направлении в операционной зоне командования «Юг» остаётся напряжённо сложной, но контролируется Силами обороны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что существенных изменений в состоянии, составе и положении противника нет, но он не оставляет попыток подтягивания резервов и перегруппировок. Активно проводит воздушную разведку.

Два беспилотных летательных разведчика типа «Орлан-10» уничтожены в течение боевого дня 30 сентября в небе Херсона и вечером над морем Одесской области.

Украинские подразделения противовоздушной обороны в Бериславском районе Херсонщины сбили вражеский ударный вертолёт Ка-52.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали 330 огневых задач. Поражения нанесены по логистическим центрам и полевым складам боеприпасов, скоплениям вражеских сил и средств, огневых позициях противника.

По предварительным данным, уничтожены 10 вражеских солдат, тяжёлая огнемётная система «Сонцепёк», реактивная система залпового огня «Град», две самоходные крупнокалиберные гаубицы «Мста-С», три танка и две боевые машины пехоты.

Как сообщала Одесса News, двумя ракетами, предположительно «Искандер», утром 1 октября Одесская область подверглась атаке.

На главном фото бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook

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