Южный фронт: ожесточённые бои продолжаются

На юге страны продолжаются ожесточённые бои, враг таки уступает, и украинские защитники постепенно закрепляют территории за собой.

Об этом в эфире телемарфона единых новостей сказала руководительница объединённого пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«Бои идут ожесточённые. У нас достаточно жарко. Огонь идёт и с одной стороны, и с другой, но враг всё-таки уступает. Постепенно территории мы закрепляем за собой. Это его напрягает, соответственно, обстрелов становится то меньше, то больше, в зависимости от того, какое количество боекомплекта мы поразили. Если два-три склада боезапаса уже взлетели в воздух, то стрелять им нечем, и они ожидают, пока настроится какая-нибудь очередная паромная либо понтонная переправа, по которой подтянется резерв», — сказала Гуменюк.

За истекшие сутки, по информации Оперативного командования «Юг» ВСУ, подтверждено ещё одно контрольное поражение Каховского моста, ликвидировано 51 военнослужащего, одну 152 мм гаубицу «Мста-Б», танк и 16 единиц другой автобронетехники, самолёт и вертолёт.

ВСУ провели подготовительную работу по выявлению пунктов управления, мест сосредоточения вражеского вооружения и техники, установлению мест подтягивания резерва, в том числе и по железной дороге по направлению из временно оккупированного Крыма. Над этими объектами устанавливается огневой контроль.

Авиация ВСУ нанесла за сутки 20 ударов по врагу. В Николаевском районе уничтожен вражеский вертолёт Ми-8, а в Бериславском районе Херсонской области силами и средствами ПВО сбит российский штурмовик Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 сосредоточения сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию ​​радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, ракетный комплекс «Тор» в Баштанском районе Николаева, колонну вооружения и техники – в Каховке.

В течение боевого дня 23 сентября враг нанёс 1 авиационный, 1 ракетный удар по нашим позициям и по населённым пунктам вдоль линии фронта: из самолёта тактической авиации Су-20 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской громаде — без человеческих потерь.

С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, предположительно хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали чётко. Потерь и критических состояний нет, — говорится в военной сводке.

Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе «Шахид-136» с Чёрного моря. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне. Ещё один «Шахид» – сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погиб один гражданский человек.

Во время повторной воздушной атаки Одессы силами противовоздушной обороны над морем уничтожены ещё 4 дрона-камикадзе. Среди них впервые в Украине сбит многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.

Ещё один «Шахид-136» атаковал вечером наши позиции на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевщины.

При попытке атаковать направление порта Южного очередной «Шахид-136» также метко сбит.

По утверждению ОК «Юг», «враг продолжает давление и устрашение. На информационном и социально-политическом фронте пытается создать дополнительное напряжение как лейтмотив для оправдания псевдореферендумов».

На главном фото стрелок одного из структурных подразделений 126-й отдельной бригады территориальной обороны г.Одесса с позывным «Мала» со старшим сыном, также бойцом ВСУ. «Мала» в мирной жизни — продавец.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook,

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