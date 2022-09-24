Украина лишила посла Ирана аккредитации

Министерство иностранных дел Украины сообщило временному поверенному в делах Ирана в Украине о решении лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства из-за фактов использования войсками России оружия иранского производства.

Об этом идёт речь в заявлении МИД Украины.

«Во исполнение поручения Президента Украины принять безотлагательные меры реагирования на факты использования войсками РФ оружия иранского производства на территории Украины 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине», — отметило министерство.

Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Поставки оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьёзный удар отношениям Украины и Ирана», — подчеркнуто в заявлении.

МИД проинформировал, что в ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Как сообщала Одесса News, 23 сентября российские войска атаковали Одессу дронами иранского производства.

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