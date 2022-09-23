Одессу 23 сентября атаковали дроны иранского производства

23 сентября в Одессе после объявления о воздушной тревоге раздались взрывы.

Об этом проинформировало в Telegrаm Общественное.

«В Одессе продолжаются взрывы, оставайтесь в укрытиях», – говорилось в сообщении.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук объяснил в Telegram, что работает система противовоздушной обороны (ПВО).

«Одесская область. Когда работает наша ПВО, то откуда вражина – всё равно», – написал он.

Братчук попросил дождаться официальной информации.

Позже Сергей Братчук официально подтвердил, что Одессу атаковали дронами-камикадзе с моря, погиб один гражданский человек. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы. Один «Шахид-136» (в российском варианте — «Герань-2») сбит над морем силами противовоздушной обороны.

Одновременно сообщается о взрыве на АЗС , что на Люстдорфской дороге в Одессе. Однако, как сообщили в ГСЧС, он не связан с российской атакой дронами.

Для справки. Shahed – беспилотники-камикадзе иранского производства. В последние дни оккупанты стали чаще применять их на войне. Вооружённые силы Украины активно сбивают Shahed.

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за её участия в отправке иранских БПЛА в РФ.

13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области ВСУ впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.

Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их «Герань-2», рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

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