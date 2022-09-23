С 1 января выплаты больничных в Украине будет проводить Пенсионный фонд

С 1 января 2023 года все полномочия по выплатам, которые администрирует Фонд социального страхования, перейдут в Пенсионный фонд.

Об этом сообщает Минсоцполитики со ссылкой на министра социальной политики Украины Оксану Жолнович.

«Фонд социального страхования сегодня оплачивает больничные, а также предоставляет единовременную компенсацию и системную ежемесячную компенсацию человеку за потерю здоровья на производстве. С 1 января 2023 года все полномочия по социальным выплатам, определённым в соответствии с законодательством, являются задачей Пенсионного фонда. В настоящее время продолжается цифровизация всей сферы предоставления социальных услуг, создана Единая информационная система социальной сферы, которая позволяет нам очень многое не делать вручную. Больничные станут первыми после пенсий выплатами, которые будут оцифрованы», — подчеркнула Жолнович.

Она также отметила, что утверждение о «дефицитности» Пенсионного фонда и, в то же время, «профицитности» Фонда соцстраха ошибочно.

«Все фонды социального страхования наполняются из единого социального взноса, который составляет 22% наших заработных плат. Расщепление этих процентов между фондами происходило ежегодно в искусственном режиме Кабинетом министров, проценты на распределение определялись примерно. Это было сознательное решение сделать два фонда бездефицитными, то есть полностью покрывать все их потребности. А один фонд, пенсионный, по сути, искусственно делали дефицитным, потому что в него было проще добавлять государственных денег. Поэтому, если бы мы равными частями распределяли ЕСВ между всеми фондами, очевидно, что в каждом из этих фондов также не хватало бы денег элементарно по системе. Поэтому мы добавляли государственные средства в каждую систему, особенно в прошлом, позапрошлом году. И в этом году нам также нужно будет добавлять государственные средства в Фонд социального страхования, чтобы погасить имеющуюся задолженность по больничным», — отметила Жолнович.

Кстати. Верховная Рада приняла новую редакцию закона об общеобязательном государственном социальном страховании, которым предусмотрено присоединение Фонда социального страхования к Пенсионному фонду.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров принял постановление, которым передал полномочия по подготовке выплатных документов и проведению финансирования выплат субсидий и льгот Пенсионному фонду Украины.

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