Антарктический ледокол с одесской припиской продолжает исследовать океан

Украина продолжает использовать своё антарктическое судно «Ноосфера» для развития украинской науки.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Отмечается, что «Ноосфера» завершила свою экспедицию ещё весной, но из-за войны не может вернуться в порт приписки — Одессу. В настоящее время ледокол базируется в Кейптауне (Южная Африка).

«Получены первые результаты морских геологических исследований, проведённых в этом году на украинском научно-исследовательском ледоколе «Ноосфера». В ходе рейса с борта судна учёные взяли колонки донных отложений в проливе Пенола, отделяющего архипелаг Аргентинских островов (там находится украинская станция «Академик Вернадский») от Антарктического полуострова.

Украинские учёные установили, что с высокой долей вероятности от 25 до 18 тысяч лет назад – во время максимального развития последнего ледникового периода – Аргентинский архипелаг представлял собой не отдельные острова, а единственный довольно большой остров, – рассказали учёные.

Исследование этих находок позволит узнать, как изменялся климат на планете тысячелетий. Такие знания имеют не только теоретическую пользу, но и вполне практическую. Береговая переходная зона Антарктического полуострова и Южного океана являются важным элементом понимания глобальных закономерностей изменений климата. Ведь любое потепление климата влияет как на берег и находящиеся там ледники, так и на температуру Южного океана.

«Да – через понимание прошлого – эта модель поможет спрогнозировать будущее ледяного континента, – утверждают учёные.

Фото: Александр Александров/Одесса News, НАНЦ/Facebook

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