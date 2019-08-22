Как сейчас выглядит «Титаник», затонувший в 1912 году

Команда исследователей из Atlantic Productions сняла состояние парохода «Титаник», который затонул в Атлантическом океане в 1912 году.

Об этом сообщает BBC.

Погружения проходили в аппарате Triton, способном выдержать глубоководное давление.

Подводное плавание показало, что некоторые части «Титаника» исчезают. Так, во время исследований «Титаника» в 1996 году, была сфотографирована ванна капитана, теперь её нет. Погружения были сняты компанией Atlantic Productions для предстоящего документального фильма.

Помимо съемок, учёные также изучали существа, живущие на затонувшем корабле. Несмотря на почти замерзающие условия и огромное давление, жизнь там процветает. Микробы, живущие на Титанике, практически являются основным фактором разрушения парохода.

Как сказала учёный экспедиции Клэр Фицсиммонс из Университета Ньюкасла, «на потерпевшем кораблекрушение пароходе есть микробы, которые поглощают железо».

Сталактиты ржавчины, свисающие с обломков, настолько хрупки, что при нарушении могут рассыпаться в облако пыли, сказала исследователь.



