Одесса приглашает на весёлый пивной разгуляй

Одесса приглашает всех на самый яркий и весёлый разгуляй в «Южном Парке» — Odessa Beer Festival.

Пивной фестиваль будет проходить только 2 дня — 23 и 24 августа.

Более 250 вкусов пива в одном месте от представителей частных пивоварен, пабов и пивных ресторанов со всей Украины!



Гостей ждут тематические зоны для отдыха, фудкорт, детская локация, выступления музыкальных групп, диджеев в сопровождении популярных ведущих!

И помните! В Одессе бывает не только Чёрное море, но и море пива!

Спешите купить билеты в кассах города, а также на кассе «Южного Парка».