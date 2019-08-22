В Одессе стартовал проект по поиску талантливых творческих людей

В Одессе, в Летнем Театре Горсада стартовал Международный Проект-конкурс «ArtStarT».

Проект был инициирован группой «Одесса творческая» ФБ (Зоя Арова) и проводится совместно с Музыкальной студией поэта и композитора Александра Бебеха и Общественной организацией «Актив Группа ОМ-РА» (Нелли Котилевич).

Проект имеет абсолютно новую эксклюзивную структуру: проходит в три тура в течение полугода как в реале, так и в интернете.

Первый тур «Любовь с первого взгляда» — еженедельные концерты (Летний Театр Горсад), где профессиональное жюри (талантливые артисты, музыканты, писатели, поэты, организаторы, руководители студий) отбирает исполнителей, которые смогут принять участие, как в интернет-голосовании (II Тур), так и в профессиональном оценивании жюри по номинациям (III Тур).

На открытии проекта в составе жюри были такие известные в Одессе исполнители, как певица, актриса, лауреат «Славянского базара», солистка групп «Latinosband», «Дети Фиделя», «MARAFET», brand-voice радиостанции FM-1 Зося Харлампиди; певица, педагог, резидент французского лейбла, приглашённая солистка одесской Филармонии и ведущих оркестров Людмила Мазур; руководитель студии вокального искусства, обладатель Гран-при международных вокальных конкурсов Наталья Шишкина; кандидат педагогических наук, доцент кафедры специального фортепиано Одесской национальной академии им. А.В.Неждановой Алёна Балан; режиссёр, продюсер, композитор, руководитель Международного фестиваля юных талантов “Звёздочка”, детской музыкальной телепередачи “Звёздочка” и эстрадной студии “Фабрика звёздочек” Александр Степанов.

Проект ищет талантливых творческих людей ВСЕХ направлений и ВСЕХ возрастов!!! И в этом также эксклюзивность проекта «ArtStarT»!

Проект «ArtStarT» приглашает к участию вокалистов, танцоров, инструментальных исполнителей, актёров, поэтов, чтецов, бардов, артистов оригинального жанра, стендаперов, фокусников и клоунов, акробатов и жонглёров…

Этот конкурс — возможность громко заявить о себе. Финалом проекта станет заключительный Гала-концерт в одном из лучших театров Одессы.

К сотрудничеству и участию приглашаются спонсоры, руководители творческих коллективов, организаторы проектов и творческие люди!

Вас ждут 24 августа в Летнем Театре Горсада в 19:30.

Подавайте свои заявки на e-mail: artstart.odessa@gmail.com

Художественный руководитель Проекта «ArtStarT» Нелли Котилевич (095-179-42-44, Viber 0677141103).