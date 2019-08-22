МИД РФ не поверило, что его Генконсульство в Одессе берёт «бабки» со своих граждан

Министерство иностранных дел Российской Федерации не верит в то, что Генконсульство РФ в Одессе потребовало плату за документы у освобождённого «куликовца» Евгения Мефёдова.

Об этом официальный представитель российского иностранного ведомства Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

В МИДе назвали «фейком» информацию о том, что Генконсульство РФ в Одессе затребовало 80 евро за оформление документов россиянину-«куликовцу» Евгению Мефёдову, который 19 августа освободился после пяти лет пребывания в украинском СИЗО.

«Осторожно! В инете распространяется фейк о том, что российский гражданин Евгений Мефёдов, которого выпустили под залог из украинской тюрьмы, где он провёл 5 лет, придя в российское Генеральное консульство в Одессе, столкнулся с формальным отношением и с него потребовали установленную плату за оформление документов, не приняв в расчёт все гуманитарные обстоятельства его случая. Повторю, это фейк, деза, ложь. Не поддавайтесь на провокации. Документы Евгению оформили вчера, плата не взималась. Российские представительства на Украине оказывают россиянину консульскую помощь», — сообщила Захарова.

О том, что в Генконсульстве с Мефёдова требовали деньги, сообщили мать и брат Сергея Долженкова, с которым Евгений провёл 5 лет под арестом, адвокат «куликовцев» Валентин Рыбин, корреспондент ТАЙМЕРА, лично знакомый с Мефёдовым.

Не поверили дипломатам и одесские политэмигранты, которые указали, что Мефёдов не получил документы не только «вчера», как утверждает Захарова, но и сегодня.

После скандала в СМИ, та же Захарова, утверждавшая, что «документы Евгению оформили вчера» (то есть 20 августа), сообщила в Facebook, что «гражданина Российской Федерации Евгения Мефёдова, который 19 августа освободился после пяти лет пребывания в украинском СИЗО и не имеет документов, пригласили в Генконсульство РФ в Одессе 22 августа для подачи заявления на паспорт».

Захарова отредактировала своё первое сообщение о том, что документы уже выданы, и написала, что «запущены необходимые процедуры». Кроме того, она отметила, что оформление будет бесплатным, «учитывая гуманитарные обстоятельства».

Сравнить скриншоты сообщения Марии Захаровой до и после редакции можно ниже.

Сам Мефёдов написал в комментариях под постом Захаровой: «Вчера, 20.08.2019, я, Мефёдов Евгений Игоревич, действительно посещал Генконсульство РФ в Одессе. При встрече с сотрудниками консульства я заполнил анкету на подтверждение моего гражданства. Без этого подтверждения, как они мне объяснили, выдача паспорта невозможна, и вся процедура стоит около 80 евро. Далее меня спросили, есть ли у меня эти деньги. Я ответил, что нет. Никто мне не сказал, что процедуру оформления мне оплатят».

«Данный инцидент произошёл по той причине, что я и сотрудники консульства не поняли друг друга, но в помощи они не отказывали, денег не просили, но озвучили стоимость документов, не сообщив, что оплатят сами. Сегодня по телефону я разговаривал с консулом Георгием Михайловичем по его инициативе несколько раз. Он сообщил, что ответ из России о мёем гражданстве уже (!!!) получен (странным образом в кратчайшие сроки), и пригласил на ближайшее время для оформления документов на паспорт, который, как мне он сообщил, сделают бесплатно», — разъяснил ситуацию Евгений Мефёдов.

Не промолчала и Тамара Долженкова, мать сокамерника Евгения.

«Требование денег за паспорт — это только последний штришок к неблаговидной роли консульства РФ в судьбе Жени. За все эти годы оно практически не оказывало своему гражданину никакой помощи. В 2016 году, когда за Женю был внесён залог, а из СИЗО его не выпустили, Мефёдов связался с консулом и попросил помочь ему выйти на свободу. В ответ прозвучало: «Я не хочу вмешиваться в эту ситуацию». Достойный ответ! В 2017 году, получив оправдательный приговор, Мефёдов цинично был повторно задержан в зале суда по смехотворному обвинению и просидел ещё почти 2 года. Консульство и пальцем не пошевелило», — рассказала знакомая с ситуацией изнутри Тамара Долженкова.

Как сообщала Одесса News, активисты Куликова поля Евгений Мефёдов и Сергей Долженков были арестованы сначала по делу 2 мая 2014 года, а затем, после оправдания в сентябре 2017 года, сразу же были взяты под стражу по делу о возложении цветов к памятнику героям–ольшанцам в Николаеве.

16 августа Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО Долженкова и Мефёдова, если за них внесут залог в размере 154 тысяч гривен за каждого. 19 августа залог был внесён при содействии народного депутата Николая Скорика и «куликовцы» вышли на свободу.

Фото: ТАЙМЕР