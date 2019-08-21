Генконсульство РФ в Одессе запросило с «куликовца» 80 евро за оформление документов

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе запросило с освобождённого «куликовца»-россиянина Евгения Мефёдова крупную сумму за оформление документов.

Об этом написала на своей странице в Facebook Тамара Долженкова, мать Сергея Долженкова, с которым Евгений Мефёдов провёл все 5 лет пребывания под стражей.

«Вы не поверите, но в российском консульстве у него потребовали за паспорт 80 евро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!», — сообщила Тамара Долженкова.

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе запросило около 80 евро за оформление документов с россиянина Евгения Мефёдова, который 19 августа освободился из СИЗО после пяти лет пребывания под стражей за сепаратизм.

Тамара Долженкова призвала поддержать Евгения финансово, оставив на своей странице реквизиты, по которым можно перечислить денежные средства.

Как сообщил ТАЙМЕР, сам Мефёдов заявил, что не собирается покидать территорию Украины, поскольку в Николаеве ещё будут суды, а также предупредил СМИ, что не собирается давать интервью, потому что ему «это не интересно».

Как сообщала Одесса News, 16 августа Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО активистов Куликова поля Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, если за них внесут залог в размере 154 тысяч гривен за каждого. 19 августа залог был внесён при содействии народного депутата Украины Николая Скорика, благодаря которому «куликовцы» вышли на свободу.

Для справки. Евгений Мефёдов и Сергей Долженков были арестованы сначала по делу 2 мая 2014 года, а затем, после оправдания в сентябре 2017 года, сразу же были взяты под стражу по делу о возложении цветов к памятнику героям–ольшанцам в Николаеве.