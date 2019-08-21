Утверждён план празднования 225-летия Одессы

2 сентября Одесса отметит 225-ю годовщину со дня основания города.

По случаю памятной даты распоряжением Одесского городского головы утверждён план мероприятий по празднованию Дня города Одессы.

Так, накануне главного события в жизни города в центре Одессы пройдут традиционные фестивали «Рыжий город» (29 августа), «Пикейные жилеты» (30 августа — 1 сентября), а также красочный концерт «В Одессе все свои» (29 августа).

17-й выпуск Одесского календаря «История одной улицы – Французский бульвар» и 78-й выпуск альманаха «Дерибасовская – Ришельевская» презентуют 30 августа в Литературном музее.

31 августа весёлый экологический праздник для детей и взрослых проведут в Одесском зоопарке.

Ярким моментом празднования Дня города Одессы станет открытие после реставрации Воронцовской колоннады. Вечером 31 августа на площади возле колоннады для гостей будет представлена красочная концертная программа «Fusion Fest».

Также в этот день на площадках города выступят участники фестиваля «Новая волна UA–2019».

Еще одним подарком ко Дню рождения Одессы станет открытие 1 сентября после капитального ремонта многофункционального школьного стадиона Одесского учебно-воспитательного комплекса «Гармония» «Общеобразовательная школа І-ІІ ст. – гимназия №6».

В этот же день одесситов и гостей города приглашают на культурно-художественную акцию «Мост дружбы» с участием коллективов Одесского театра музкомедии и театра г.Пензль (Чехия), а также на грандиозный гала-концерт «Odesa Ballet Gala Classic&Modern» на Театральной площади в рамках V фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

2 сентября, в день рождения Одессы, состоится традиционное возложение Почётными гражданами города цветов к памятникам: И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, Атаману Головатому, М.С. Воронцову, Основателям Одессы, Дюку де Ришелье.

На Приморском бульваре в рамках фестиваля декоративно-прикладного искусства представят выставку работ и мастер-классы победители городского фестиваля-конкурса «Звёздная юность Одессы».

Официальный старт празднованию Дня города Одессы будет дан на Думской площади в 10:00.

В этом году, как и в минувшие годы, новыми именами выдающихся одесситов пополнится Аллея Звёзд Одессы.

С неповторимыми одесскими традициями и особым колоритом города все желающие смогут познакомиться, посетив культурологический проект «Свадьба в одесском дворике».

В завершение торжеств по случаю празднования Дня рождения Одессы на Потёмкинской лестнице состоятся гала-концерт и красочный фейерверк.

3 сентября в кинотеатре «Родина» состоится подведение итогов и награждение победителей фестиваля-конкурса игровых фильмов «Однажды в Одессе».

Необычный чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы пройдёт в Летнем театре Горсада.

По традиции, Одесский городской голова поздравит первого новорожденного и всех малышей, появившихся на свет в роддомах города 2 сентября.

Праздничные концертные программы с участием творческих коллективов, выставки детского творчества, мастер-классы, спортивные соревнования, выставки-ярмарки пройдут во всех районах Одессы.

Кроме того, в рамках празднования Дня города для подопечных социальных центров Одессы будут организованы праздничные мероприятия и поздравления, а для детей льготных категорий – посещения театров и развлекательных центров.

С историей родного города познакомятся в ходе проведения единого тематического урока «История Одессы: прошлое и настоящее» учащиеся учреждений общего среднего образования.

Книжные выставки, тематические встречи, приуроченные ко Дню города, пройдут в городских и школьных библиотеках.

4 сентября на Одесской киностудии будет представлена премьера заключительных серий документального историко-публицистического фильма «Пантеон Одессы».

37 государств и 15 городов Украины подтвердили своё желание приехать на празднование Дня города Одессы.