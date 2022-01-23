Пировали, веселились, подсчитали, прослезились: Одесса потратилась на Новый год

Самый дорогой праздник Нового года был у жителей Запорожья и Одессы.

Об этом сообщается на сайте Честно.

В этих двух городах местное руководство выделило 10,5 и 12,7 млн ​​гривен соответственно. В расчёте на душу населения города — 12-14 грн. В Киеве дешевле праздник для горожан обошёлся благодаря спонсорской помощи, которая составила более 25 миллионов гривен.

Самым дешёвым стало празднование в Тернополе, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. В расчёте на душу населения — менее 1,5 гривен. Основные новогодние расходы: подарки для детей, монтаж ёлок, организация праздников, украшение и устройство фотозон.

Движение Честно проанализировало, сколько денег было предусмотрено на новогодние расходы в 2021-2022 годах в бюджетах 17 городских советов и какие суммы потратили из местного бюджета в расчёте на одного жителя.



По сравнению с прошлым годом, расходы на новогоднее празднование в городах областных центров значительно возросли. Например, в Запорожье расходы увеличились в 17 раз, в Виннице — в 14, в Херсоне — более чем в 30 раз. Снижение затрат в этом году только в Полтаве и Луцке. В перерасчёте на душу населения самые низкие расходы во Львове и Тернополе (менее 1 гривни). Самые высокие — в Ровно, Виннице, Одессе и Запорожье (более 11 гривен).

В Одессе почти половина новогодних расходов пошла на закупку 75 тысяч подарков для детей на сумму 5,6 миллиона гривен. На ремонт световых конструкций и декоративного освещения предусмотрено почти 3 миллиона, на световую иллюминацию — 2,6 млн.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod