Одесситка Анжела Липская решила прожить вторую жизнь в МастерШефе

22 января на телеканале СТБ состоялась премьера шоу «МастерШеф. Битва сезонов», где за победу начали бороться лучшие мастера кулинарного искусства из разных сезонов легендарного проекта.

Как передаёт Одесса News, в «Битве сезонов» принимает участие одесситка Анжела Липская. Почитатели кулинарного искусства и телешоу «МастерШеф» помнят Анжелу — в 2018 году она принимала участие в восьмом сезоне этого телепроекта.

По информации телеканала, Анжеле 54 года. По специальности участница кулинарного шоу техник-механик по ремонту вагонов. Но нашла себя в путешествиях, и за последние годы уже увидела 54 страны!», — говорится в сообщении об Анжеле на сайте проекта.

Анжела – вегетарианка, она любит гулять в лесу наедине с природой, космосом. Ей нравится шокировать людей своим возрастом, а также у неё есть свой секрет молодости и красоты. Анжела утверждает, что часто видит блюда во сне — таким образом Вселенная посылает ей рецепты. Девиз по жизни — «Чудо придёт», а любимое блюдо — десерт «Не верь своим глазам».

В восьмом сезоне Анжела одела белый китель, попав в суперфинал «МастерШеф».

И вот теперь Анжела Липская вернулась на кухню телешоу в числе двадцати самых ярких и самых талантливых звёзд проекта. Здесь не только победители, но и те, кто ушёл из проекта за шаг до заветной победы. Все эти годы они считали, что были достойны первого места тогда. Возможно, у амбициозных кулинаров получится воспользоваться вторым шансом, в том числе и у Анжелы? Их мастерство оценивают Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

В 1-м выпуске «Битвы сезонов» Анжела прошла все испытания, Эктору очень понравились приготовленные ею блюда, пробуя которые, он громко произнёс «Вау!».

А покинул проект Руслан Лучков из Херсона.

Ждём следующей битвы кулинаров, которая состоится в субботу, 29 января, на телеканале СТБ.

Фото: Инстаграм/Анжела Липская, Facebook/МастерШеф, СТБ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod