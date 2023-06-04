«МастерШеф»: Антон Гильчук из Одессы попал в полуфинал телепроекта

Близится полуфинал телевизионного проекта канала СТБ «МастерШеф. Профессионалы»-4, к которому вплотную подошёл, преодолевая все трудности, оставшийся один из всех представителей Одессы Антон Гильчук.

В прошедшую субботу был показан очередной, 16-й , выпуск телепроекта. И в первом же конкурсе семерым его участникам напомнили, что такое… школа.

«Сегодня вы вспомните школу. Будете сдавать контрольные экзамены. Будет 7 раундов, в каждом из которых мы проверим ваши кулинарные знания. Во время каждого раунда вы будете писать как можно больше названий, процессов и блюд. Тот, кто напишет больше правильных ответов, получит 7 ингредиентов для приготовления», — сообщил Эктор.

А вот тот, кто побеждал в каждом отдельном раунде, имел возможность выбрать себе продукт, и также распределить другие составляющие между соперниками.

Вопросы были не из лёгких: перечислить как можно больше частей говяжьей туши, вспомнить правильные названия на французском языке способов нарезки, указать все разновидности пасты, соусов, супов. Самой слабой в конкурсе оказалась Регина, неудачно использовавшая дорогущий деликатесный морской гребешок.

Во втором конкурсе профессионалам удалось получить уникальный мастер-класс известного итальянского шефа. Кулинарный философ по призванию, химик по образованию, путешественник и блогер Марко Черветти посетил кухню «МастерШеф». Вот только участники не всё смогли понять, ведь говорил Марко исключительно на итальянском, которого участники не знали и сказанное мастерос они слушали без перевода.

«По нашей просьбе итальянский шеф покажет мастер-класс трёх итальянских шедевров, но с нотками украинской кухни. Мы неоднократно просили вас добавлять украинское в ваши подачи и процессы. А теперь вы сможете увидеть, как это делает шеф одной из самых кулинарных стран мира», — отметили судьи.

Условия следующие: внимательно проследить за действиями итальянского кулинара, одновременно занимаясь процессом воспроизведения этих блюд своими руками.

Единственное, что можно было изменить, – презентацию.

Условия для кого-то из участников были вполне приемлемыми, но только не для Антона. Во-первых, он терпеть ненавидит командные конкурсы, которые не дают возможности проявить его амбициозные, креативные планы и где на него давят игроки по команде, к которым надо приспосабливаться. И на этот раз инициативу Антона сдерживали, как могли, Артём и Эдуард. Но Антон всё равно приготовил блюдо так, как хотел и считал нужным. Поэтому судьи и Марко Черветти, в том числе, отметили, что команда, в которой участвовал Антон Гильчук, была далека от соблюдения рецептуры, предложенной итальянским мастером. В результате, вся команда одела чёрные фартуки, так и не сумев повторить авторские блюда мэтра.

Битва чернофартушечников с участием Эдуарда, Регины, Антона и Артёма началась с проверки… зрения. Каждому из них была предложена таблица с буквами, по которой обычно проверяется зрение. И та буква, на которой споткнутся участники, т.е. ошибутся, не разглядев её, и будет определяющей в названии тех продуктов, из которых и следует приготовить блюдо.

«Мы ещё раз хотим проверить ваши знания в кулинарии. И для этого выбрали такой оригинальный способ. Вы будете готовить только те продукты, которые начинаются на букву, которую вы не увидели. Из набранных продуктов вы должны приготовить одно блюдо», — сообщили судьи о сложных условиях битвы.

Антон не разгядел букву «Х» и долгое время, кроме, как хрен, ничего другого вспомнить не смог. Но затем увидел и хамон, и хлебный квас, и мное другое, из чего приготовил блюдо, очень понравившееся всем без исключения судьям.

Совместить найденные продукты на букву «Ф» не смогла Регина Белоткач, которая покинула проект.

Таким образом, осталось шесть конкурентов, среди которых Антон Гильчук. Следующий выпуск — 10 июня на канале СТБ.

Фото: СТБ, Антон Гильчук/Facebook

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