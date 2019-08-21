Новым главой Одесского облсовета избран Сергей Паращенко

21 августа в Одессе началась двадцать пятая внеочередная сессия областного совета, на которой депутатскому большинству предстоит сформировать новое руководство представительного органа, поскольку нынешний глава облсовета Анатолия Урбанский избран в парламент.

Об этом сообщает Укринформ.

Депутатское большинство проголосовало за внесение для обсуждения вопросов «Об одобрении перспективного плана создания объединённых территориальных громад Одесской области», «О деятельности областного совета и его органов», «О целевых программах, концепциях и градостроительстве» и др.

Урбанский предложил рассмотреть в рамках обсуждения вопроса «О деятельности областного совета и его органов» избрание первого заместителя председателя облсовета и согласие на досрочное прекращение своих полномочий, как председателя областного совета «в связи с избранием депутатом Верховной Рады Украины».

Также председательствующий на сессии назвал согласованную депутатскими фракциями кандидатуру на эту должность члена фракции «Оппозиционного блока» Вадима Шкаровского. Заместитель председателя облгосадминистрации Виталий Свичинский предложил Шкаровскому выразить позицию о принадлежности Крыма и агрессии России в Донбассе.

«Крым был и является украинским, у меня в этом нет никаких сомнений, — ответил Шкаровский. — А какие именно иностранные боевики воюют на территории Донбасса, не знаю, потому что являюсь депутатом областного совета, а не государственным служащим, ведающим вопросами Донбасса».

53 депутата проголосовали «за» избрание Шкаровского первым заместителем председателя облсовета, который председательствовал на сессии при избрании нового председателя областного совета после голосования за отставку Урбанского («за» 55 голосов).

Депутат фракции «БПП «Солидарность» Олег Кутателадзе предложил избрать новым председателем Одесского облсовета члена этой фракции бизнесмена Сергея Паращенко, который до недавнего времени исполнял обязанности председателя Одесской облгосадминистрации. Других кандидатур не было выдвинуто.

Депутатское большинство Одесского облсовета проголосовало за избрание члена фракции «Европейская солидарность» Сергея Паращенко председателем областного совета.

«По результатам подсчёта голосов председателем Одесского областного совета избран Сергей Паращенко, за него проголосовали 55 депутатов», — подчеркнул председатель счётной комиссии Олег Кутателадзе.

Паращенко приведён к присяге.

Сергею Паращенко — 47 лет. Он получил образование в Национальной академии внутренних дел Украины. Возглавляет агрофирму «Бургуджи» в Арцизском районе, основным видом деятельности которой является выращивание зерновых, бобовых и семян масличных культур. Сначала был депутатом райсовета, в 2010 году избран депутатом облсовета от Партии регионов. На парламентских выборах 2012 года был доверенным лицом кандидата от Партии регионов Игоря Плохого. В облсовете 7-го созыва представляет фракцию «Европейская солидарность», в течение нескольких месяцев исполнял обязанности председателя Одесской облгосадминистрации. Свободно владеет украинским, русским и болгарским языками.

Как сообщала Одесса News, 16 августа члены Одесского облсовета попытались переизбрать своих руководителей, но закончилось всё дракой и отставкой только первого заместителя облсовета Олега Радковского (представителя фракции ВО «Батькивщина»).

Фото: Думская