Как узнать о своей беременности

Положительный тест на беременность? Поздравляем!

Возможно, Вас интересуют ответы на вопросы: «как узнать, что ты беременна?», или «как изменится моё тело?», или «как быстро развивается ребенок?». Чего ожидать в течение трех этапов (триместров) беременности?

1-й триместр (1-12 недель)

Поскольку определить точную дату зачатия бывает трудно, то беременность принято рассчитывать, начиная с первого дня последней менструации.

Зачатие обычно происходит в середине менструального цикла, но всё равно это время считается первыми двумя неделями беременности.

Около третьей недели цикла происходит оплодотворение яйцеклетки и изменение гормонального фона. В результате Вы можете чувствовать следующие симптомы:

До 80% женщин испытывают утреннее недомогание (тошнота, рвота) в 1-м триместре беременности, в связи с увеличением уровня гормонов.

Существует заблуждение, что токсикоз у беременных возникает только в первой половине дня. Он может возникнуть в любое время в течение дня или ночи. 1 из 5 женщин могут испытывать тошноту во время 2-го триместра, а иногда это может продолжаться в течение всей беременности.

Если Вы страдаете от токсикоза, следует воздержаться от продуктов, вызывающих тошноту, есть чаще и понемногу, избегать жирной и острой пищи и пить побольше воды.

Клинически доказано, что Элевит® Пронаталь облегчает симптомы утреннего токсикоза беременных на 54%.

Если же симптомы токсикоза являются серьёзными или очень изнуряют, обратитесь к врачу.

Грудь

Ваша грудь начнёт увеличиваться и может быть болезненной, а соски станут больше и темнее.

Усталость

Высокий уровень прогестерона и работа организма «за двоих» вместе могут вызывать усталость. Отдыхайте побольше и питайтесь как можно лучше.

Повышенная эмоциональность

Это нормально – чувствовать себя более эмоционально нестабильной, чем обычно. Причиной тому высокий уровень гормонов. Попросите окружающих быть более терпеливыми.

Пищевые предпочтения

Изменилось многое. Вам может хотеться такого, чего Вы никогда не ели раньше, и наоборот. В этом нет ничего плохого, главное, чтобы было вкусно! Если же Вас беспокоят Ваши новые пристрастия, посоветуйтесь с врачом.

Частое посещение туалета

Поскольку жидкости в организме становится больше, а матка давит на мочевой пузырь, то и в туалет Вы ходите чаще. Не терпите, посещайте туалет при возникновении потребности. Давление на мочевой пузырь нужно свести к минимуму.

Головокружение

Порой у Вас может кружиться голова. Это связано с гормональными изменениями в организме. Старайтесь долго не стоять и медленно вставать. Если головокружение серьёзное, рекомендуем немедленно обратиться к врачу.

Изжога и запор

Замедление работы пищеварительной системы может привести к изжоге или запорам. Чтобы избежать изжоги, старайтесь есть чаще и небольшими порциями, избегайте жареных или пряных блюд и газированных напитков. Также облегчить симптомы изжоги помогут специальные препараты, которые разрешены для приёма беременных, например, Ренни. Чтобы избавиться от запоров, употребляйте пищу с высоким содержанием клетчатки, ведите активный образ жизни и пейте больше воды. Рекомендуем обратиться к врачу, если Вы решите принимать слабительные препараты.

Основные этапы развития ребёнка. 1-й триместр

Примерно на 6-12-й день после зачатия оплодотворённая яйцеклетка прикрепляется к стенке матки – после этого начинается так называемая эмбриональная стадия. Закрытие нервной трубки происходит в течение первых двух недель беременности. Именно поэтому приём Элевит® Пронаталь на данном этапе очень важен, ведь клинически доказано, что препарат снижает риск дефектов нервной трубки на 92%.

На 3-й неделе беременности начинается формирование мозга, позвоночника, сердца, желудочно-кишечного тракта ребёнка.

4-5 недели беременности: начинается формирование конечностей, стабилизируется сердцебиение. Начинает формироваться плацента, которая в течение всего срока беременности будет питать, защищать эмбрион и производить ряд необходимых гормонов (в том числе и так называемый «гормон беременности» – хорионический гонадотропин, анализ которого позволит подтвердить беременность).

В основных кровеносных сосудах начинается циркуляция крови, формируются глаза и уши ребёнка. К концу пятой недели длина эмбриона составляет всего шесть с половиной миллиметров.

На 6-й неделе начинается формирование лёгких, челюсти, носа, гортани, формируются пальчики. Продолжается развитие мозга. Длина эмбриона составляет чуть больше сантиметра.

На 7-й неделе беременности в крошечном тельце эмбриона начинается формирование всех жизненно важных органов, волосяных фолликулов, век, языка, становятся более выразительными локти и пальчики.

8-я неделя беременности: идёт формирование внешнего и внутреннего уха, теперь у эмбриона есть все органы взрослого человека. Формируются кости. Мышцы обретают способность сокращаться, становятся выразительными основные черты лица, более выраженными веки. Завершается эмбриональная фаза и начинается фаза плода.

9-13 недели: окончательно формируются гениталии, хотя с помощью ультразвука определить пол ребёнка на этой стадии беременности ещё сложно. Веки остаются сомкнутыми (глаза открываются только на 28-й неделе беременности). Плод может сжимать кулачки, начинают формироваться зубки. Размеры головы ребенка всего лишь наполовину меньше размеров плода.

2-й триместр (13-26 недель)

Для большинства женщин 2-й триместр беременности проходит значительно легче, чем первый. Хотя и здесь есть свои особенности:

Боль

Может ощущаться как внизу живота, так и по бокам. Дополнительный вес за счёт живота может вызвать боль в спине, а также судороги ног. Спросите своего врача о простых упражнениях, которые помогут облегчить эти симптомы.

Заложенный нос

Повышенный уровень гормонов может привести к заложенности носа – так называемый ринит беременных. Через заложенный нос в кровь матери поступает меньше кислорода, что может привести к гипоксии (кислородное голодание) у плода. Лечение ринита сосудосуживающими препаратами у беременных не рекомендуется из-за опасности того же кислородного голодания плода. В то же время заложенный нос приводит к тому, что беременной приходится дышать ртом – из-за этого вдыхаемый воздух не фильтруется и не согревается. Это повышает риск простудных заболеваний и инфекционных болезней. Наиболее оптимальным на данном этапе является промывание носа солевыми растворами.

Чувствительные дёсны

Ваши дёсны могут быть более чувствительны, чем обычно. Уделяйте больше внимания гигиене полости рта, увеличьте время на чистку зубов.

Зуд кожи

Кожа на животе может чесаться, так как с увеличением живота она растягивается. Чтобы избежать растяжек, пользуйтесь увлажняющим кремом ежедневно.

Варикозное расширение вен и геморрой

Во время беременности увеличивается риск варикозного расширения вен и геморроя. Старайтесь меньше стоять или сидеть, не скрещивайте ноги. Если проблема всё же возникла, проконсультируйтесь с врачом по поводу лекарств от геморроя, например, препаратов Релиф.

Выделения из влагалища

Нормально, если Вы заметили жидкие выделения белого цвета во 2 триместре. Они помогают поддерживать влагалище здоровым. Если же выделения другого цвета, рекомендуем проконсультироваться с врачом.

Цвет кожи

Гормоны беременности могут привести к появлению тёмных пятен на лице и животе. Они могут усиливаться под действием солнца, так что используйте солнцезащитный крем высокой степени защиты, находясь под влиянием лучей.

Одышка

Ваши лёгкие работают за двоих, поэтому ваше дыхание может стать учащенным. Вам также станет труднее переносить некоторые физические нагрузки.

Повышенный аппетит

Развитие ребёнка может вызвать постоянное чувство голода. Не обязательно «есть за двоих», перекусите фруктами или йогуртом. Отдавайте предпочтение здоровому и сбалансированному питанию.

Основные этапы развития ребенка. 2-й триместр

14-16 недели беременности: в этот период можно почувствовать первые движения ребёнка. На голове малыша формируются волосы (пушок), завершается формирование потовых желез, печень и поджелудочная железа начинают производить секрецию. На подушечках крошечных пальчиков формируются отпечатки пальцев, а в кишечнике — меконий (первородный кал). Плод начинает сосать амниотическую жидкость (околоплодные воды).

17-20 недели: движения ребёнка становятся выразительными, их легко различить. Начинают расти ресницы и брови, на пальчиках рук и ног формируются ногти. Кожа плода примерно на 20-й неделе начинает вырабатывать первородную смазку – вязкую белую субстанцию, защищающую кожу ребёнка от контакта с околоплодными водами. Сердцебиение малыша можно услышать с помощью стандартного стетоскопа.

21-23 недели: «пушок» (волосы) теперь покрывает всё тело ребенка. Кожа приобретает цвет, формируется подкожный жировой слой, и плод выглядит почти так же, как новорожденный младенец. Сформировались глаза, печень, поджелудочная железа.

24-26 недели беременности: у малыша развиваются фазы сна и активности, которые может заметить мать. Начинается стремительное развитие мозга, нервная система сформировалась настолько, что способна контролировать некоторые функции организма. Размер плода достигает 35 сантиметров в длину, масса тела составляет почти килограмм.

3-й триместр (27 неделя – рождение)

Последние несколько недель беременности самые нежные, несмотря та то, что с большим животом немного тяжеловато. Ребёнок продолжает набирать вес и двигается в ограниченном пространстве, а Вы носите дополнительные 11-16 килограммов (вес ребёнка, плаценты, околоплодных вод и увеличенное количество жира и жидкости).

Особенности третьего триместра:

Отёчность рук, ног и лица.Избыток жидкости может способствовать отёкам рук, ног или лица. Поднимайте обе ноги, чтобы уменьшить отёк.

Соски. Из сосков может выделяться молозиво (жидкость, которая кормит малыша, пока не появится грудное молоко). Используйте специальные прокладки для груди, чтобы избежать следов на одежде.

Могут слабо ощущаться схватки. Это «тренировка», ведь Ваше тело готовится к родам. «Схватки Брэкстона – Хиггинса» начинаются и проходят через разные промежутки времени. Если же они сильные и регулярные – обратитесь к врачу, возможно, начинаются роды.

Основные этапы развития ребёнка. 3-й триместр

27-32 недели: именно на этой стадии стремительно растёт живот. К концу 32-й недели размеры плода составляют 38-43 см в длину, а масса тела – почти два килограмма. Лёгкие ещё до конца не сформированы, но дыхание уже сохраняет ритм. Окончательно сформировались кости, которые пока ещё остаются мягкими и пластичными. Организм ребенка накапливает кальций, железо и фосфор. Наконец, открываются глаза.

33-36 недели: Начинается подготовка к родам, плод постепенно переворачивается в позицию головкой вниз и очень быстро набирает вес. С кожи исчезает пушок, она становится менее красной и морщинистой. Размеры плода до конца 36-й недели достигают 43-48 см, а масса тела увеличивается до 2,6-3 кг.

37-40 недели: на 37 неделе завершается развитие плода, и роды могут начаться в любой момент. Плод занимает полость матки почти полностью. Ребёнок получает от матери антитела, которые будут защищать новорожденного от болезней в первые недели жизни. Завершается формирование всех внутренних органов – только лёгкие продолжают развиваться до родов. Вес ребёнка составляет 3-4,5 кг, длина 50 см и более.