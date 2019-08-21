По Одессе в тестовом режиме проехался «Вышиванковый трамвай»

Сегодня, 21 августа. в тестовом режиме от Аркадии до Тираспольской площади в Одессе по маршруту №4 следовал ретротрамвай, украшенный ко Дню Независимости Украины.

Как сообщает официальный сайт города, ретротрамвай будет курсировать в Одессе с 23 по 26 августа, во время одиннадцатого Вышиванкового фестиваля, посвящённого Дню Независимости Украины.

«Сюрпризом для пассажиров трамвая стала музыкальная программа. На протяжении всего маршрута артисты исполняли известные украинские песни», — говорится в сообщении.