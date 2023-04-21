В канун Международного дня книги и авторского права, 22 апреля, в Одессе – литературном городе ЮНЕСКО – пройдёт книжный фестиваль «Букфест».

Традиционно фестиваль проходит в Городском саду.

Организаторы «Букфеста» – Централизованная библиотечная система для взрослых и Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета.

В программе фестиваля театрализованная викторина всемирной литературы, праздничная книжная лотерея, минуты поэзии от одесских поэтов, музыкальные минутки от солистов муниципального оркестра, юмористическая страница от артистки Одесской государственной филармонии Натальи Моисеевой.

Также во время фестиваля будут представлены книжные выставки, организованы фотосессии с литературными персонажами, автограф-сессии одесских писателей и книжная ярмарка-продажа.

Кстати. Всемирный день книги и авторского права был начат в рамках Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходила в Париже в 1995 году. Отмечать его в мире начали с 1996 года.

Приходите к 13:00.

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