В галерее Одесского центра UNION открылась выставка художника Сергея Поляничко

В Одесском культурном центре UNION открылась персональная выставка работ Сергея Поляничко “Магрибские сказки”.

На серию работ автора вдохновили реальные путешествия в Марокко – одну из самых удивительных стран мира, где откровения встречаются каждый день с теми, кто к ним готов.

Всё искусство автора пропитано принципами буддийской философии. Каждая работа – это путешествие души между мирами, рождающее наше сознание и подсознание. Художник пишет в направлении символизма и неосимволизма, работает и в жанре маринистики.

Работы Сергея Поляничко хранятся в частных коллекциях в Украине, Иордании, США.

Выставка продлится до 3 декабря.

Фото: Владимир Богатяров/Facebook

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