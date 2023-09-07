В Летнем театре Горсада в Одессе состоится «Dino Show»

10 сентября в одесском Летнем театре Горсад состоится событие — «Dino Show».

Такого вы ещё не видели! Яркое, увлекательное шоу для детей, где дети — непосредственные участники.

Это новый формат шоу для детей, действие которого происходит и на сцене, и на экране. И создаётся чувство полного погружения в происшествие! Дино шоу одновременно будет поучительным, познавательным и интересным.

Возраст зрителей 5+.

Продолжительность 60 мин.

Приходите к 17.00.

Адрес: Преображенская, 24.

Билеты стоимостью от 200 гривен можно купить здесь.

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