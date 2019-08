Каким будет уикенд в Одессе

Августовские выходные дни в Одессе, как всегда, будут отличаться разнообразием мероприятий, так что выбор за Вами!

С 17 по 18 августа в Одессе пройдёт Всеукраинский фестиваль пляжных видов спорта «Ukrainian Beach Games».

Место проведения – Центр пляжных видов спорта Одессы (14-я станция Большого Фонтана). Для всех любителей спорта и активного образа жизни организаторы подготовили развлекательную программу и аматорские турниры.

Программа Ukrainian Beach Games:

17 августа

09:00 – отборочные матчи Black Sea Cup Beach Volleyball;

10:00 – отборочные матчи чемпионата Украины по пляжному футволею-2019;

14:30 – батут – контест;

15:00 – Bada Boomcontest;

15:50 – отборочные матчи Altimat Beach Games (Mixed Division);

17:00 – отборочные матчи UBG Beach Rugbi Super Cup.

18 августа

09:00 – 16:00 – отборочные и полуфинальные матчи Black Sea Cup Beach Badminton;

09:00 – 13:00 – полуфинальные матчи Black Sea Cup Beach Volleyball;

08:00 – 15:00 – плей-офф чемпионата Украины по пляжному футволею-2019;

16:00 – 19:00 – BIG SPORT SHOW:

— официальное открытие Ukrainian Beach Games;

— финал Black Sea Cup Beach Volleyball;

— финал чемпионата Украины по пляжному футволею 2019;

— финал UBG Beach Rugbi Super Cup;

— финал Altimat Beach Games (Mixed Division);

— финал UBG Handball Super Cup;

— финал UBG Beach Football Super Cup;

— финал Black Sea Cup Beach Badminton;

— Beach Cheer Cup – турнир чирлидеров.

19:00 – награждение победителей.



17 августа здание ОЦНТИ превратится в Мекку для одесских любителей йоги и веганов. Здесь состоится выставка-фестиваль Veda Fest. Организаторы обещают гостям мероприятия погружение в мир ведической культуры. В программе праздника – лекции и практикумы, товары и услуги для укрепления здоровья, магия древних традиций, вегетарианский фудкорт и многое другое. Вход свободный.

17 августа концерт легендарной C.C. Catch в Южном парке. Именно эта немецкая певица исполняла такие всемирно известные хиты, как Cause you are young и Heaven And Hell. Тогда певицу называли «королевой евродиско». Стоимость билетов – 600-2000 грн.

17 и 18 августа в Гидропорту спортивный фестиваль Odessa Extreme Fest. Гости фестиваля увидят настоящее авиа-шоу, специально для которого в Гидропорт слетятся 30 воздушных судов со всех украинских аэроклубов. В рамках ивента пройдёт показ мод, бои без правил, соревнования по мотокроссу, спортивные мероприятия, выставка ретро-машин и эксклюзивных автомобилей и мотоциклов. Стоимость билетов — 100-1000 грн.

17 августа в Одесском оперном театре покажут концертное исполнение «Евгения Онегина» Петра Чайковского. Произведение с полуторавековой историей буквально не сходит с театральных подмостков и продолжает восхищать публику. Считается, что без этого произведения репертуар любого театра является не полным. Стоимость билетов — 20-200 грн.

17 августа в Одесской филармонии выступит известный украинский драматург, который не боится неполиткорректности и ненормативной лексики — Лесь Подервянский. Харизматичный писатель прочтёт свои самые популярные пьесы, в которых переплелись политический стёб, аллегория, грубость и здравый смысл, щедро сдобренные неприкрытой иронией. Стоимость билетов – 300-750 грн.

17-18 августа в Летнем театре Морвокзала пройдёт первый одесский фестиваль «Море шансона». Хедлайнером мероприятия станет Гарик Кричевский. Также на сцену выйдут Евгений Кемеровский, Олег Алябин, Валентин Куба, Михаил Грицкан, Петя Чёрный, Ольга Сумская, Игорь Корж и другие. Стоимость билетов — 250-990 грн.





18 августа в Зелёном театре выступит самобытный музыкальный коллектив «Один в каноэ». Стоимость билетов — 250-650 грн.

До 25 августа в подземном выставочном пространстве Музея западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) проходит совместный проект Оdessa Photo Days и авторов из Южной Кореи (арт-группа GGOODA KUCA) — выставка «Слепое пятно» (Blind Spot). В выставке принимают участие 19 фотохудожников из двух стран. Корейские мастера представили меланхоличные и созерцательные работы, отражающие невидимое присутствие человека в мире природы, где царит спокойствие и замирает время. Контраст, динамика, постановка актуальных проблем характерны для серий украинских авторов.

До 25 августа на территории парка «Преображенский» в рамках фестиваля «Хочу в Одессу» проходит «Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей». 30 невероятных световых инсталляций, которые раскрывают историю и культуру загадочной и таинственной Поднебесной. Красочные фигуры розовых фламинго, сады панд и райских птиц, 40-метровый огнедышащий дракон, увлекательная шоу-программа, китайская церемония чаепития, шедевры китайской кухни, тематические мастер-классы, а также море положительных эмоций и впечатлений. Стоимость билетов 160 – 200 грн. Время работы: с 21.00 до 24.00. Адрес: Парк «Преображенский», ул. Новощепной Ряд, 27 (вход с ул. Мечникова).

Уютных выходных!

Фото: Одесса, Одесса News, Думская, ТАЙМЕР