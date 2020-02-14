Одесса приглашает на выходные дни 15-16 февраля

Одесса приглашает на выходные дни посетить интересные места города, многочисленные выставки, концерты, разнообразные ивенты.

Выбор за Вами!

15-16 февраля в Парке Горького праздник Любви и Шоколада. Можно будет полакомиться вкуснятиной и весело провести время. В списке мероприятий — шоу-конкурс «Любовь с первого взгляда», конкурс для взрослых «Регистрация Брака», сладкий рекорд «Шоколадное Сердце», интерактивные «Шоколадные битвы», конкурс рисунков и мастер-класс «Валентинка». Желающие смогут принять участие в экспресс-знакомствах. Каждый вечер в эпицентре праздника будет проходить «Романтическая дискотека».

15 февраля в рамках нового проекта «Зимний променад в Одесской опере» покажут «Паяцев» Руджеро Леонкавалло, а 16 февраля – «Сельскую честь» Пьетро Масканьи с приглашённым солистом Симоне Фредиани. Гость исполнит партию Туридду. Обладая драматическим тенором редкой красоты, Симоне Фредиани блистает в ведущих партиях итальянского репертуара. В 2014 году певец стал обладателем премии Микеланджело Куписти на фестивале Пуччини в Торре-дель-Лаго.

15 февраля театр «Маски-шоу» приглашает на комедию «Ателла», а 16 февраля — на эксцентричную комедию «Дон Жуан». Начало в 19 часов.

15 февраля Еврейский Центр Beit-Grand в Одессе приглашает на спектакль «7:42 или Одесские Рабинзоны».

В этом спектакле вам не только расскажут, как построить любовь… ну и Одессу, конечно же, — на необитаемом острове, за это вам ещё и споют. В спектакле много музыки, причём всеми любимой и хорошо знакомой. И каждый зритель может сразу же почувствовать себя участником происходящих на сцене событий. Цена билетов 230 — 320 грн.

15 февраля Болград Одесской области приглашает одесситов на зимний фестиваль «Трифон Зарезан». Место проведения: центральная площадь города. В программе фестиваля – театрализованные обрядовые представления, колоритные танцы и песни народных бессарабских коллективов, знакомство с болгарскими ряжеными – кукерами из Болгарии, а также дегустации бессарабских вин и блюд.

15 февраля Одесский планетарий приглашает любознательных гостей на лекцию о планете Венере. В программе встречи — посещение космического лектория, знакомство с зодиакальными созвездиями, просмотр 3D-фильмов на куполе планетария, экскурсия на старинный телескоп Кука. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по живописи и научиться рисовать планету Венеру. Стоимость билетов — 50 грн. Справки по тел.: (093)1917196.

15 февраля, во Всемирный день онкобольного ребёнка, благотворительный Family Day для сбора средств пациентам детской онкогематологии в пространстве «Стальканат Арт». Развлекать гостей будут вокальный секстет Duke Time, команда Театр Opera Vo Blago и Odessa klezmer band. Посетители смогут поучаствовать в многочисленных мастер-классах от народных умельцев. Все собранные средства пойдут на приобретение аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для отделения детской онкогематологии ОДКБ на ул. Воробьёва, 3. Благотворительный взнос — 300 грн, детям — donation (по усмотрению родителей).

15-16 февраля в Музее современного искусства Одессы (Белинского, 5) Muzeon Experimental Centre групповая выставка молодых художников «Куда делись Вера, Надя и Люба?» «Время циничного постмодерна сменяется эпохой новой искренности», — пишется в аннотации к выставке.

16 февраля возле Воронцовской колоннады в Одессе будет проходить творческий проект «Кому это надо», в рамках которого художники Ярослав Войцеховский и Кирилл Бондаренко будут дарить свои работы — по одной в одни руки. Акция будет всего в течение часа: с 14:00 до 15:00.

16 февраля в Доме Ученых Большой благотворительный концерт «Любви все оперы покорны». Участие в концерте примут студенты и выпускники ОНМА им. Неждановой, лауреаты международных конкурсов, солисты-вокалисты одесских музыкальных театров и Одесской филармонии. В программе прозвучат арии и дуэты из произведений Моцарта, Доницетти, Чайковского, Оффенбаха, Кальмана, Легара и других знаменитых композиторов. Все собранные средства будут переданы волонтёрской группе «Помощь ветеранам Одессы».

До 20 февраля выставку «Синий краб» фотохудожницы Лизы Коваль можно увидеть в Центре креативных искусств (Приморская, 42). Сценарист и продюсер Лиза Коваль родилась в Одессе. С 2010 года снимает в основном ню. Её чёрно–белые работы в этом жанре стали частью индивидуального художественного почерка.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

До 1 марта выставка мозаики Ольги Новак «Части целого» в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7). Поэзия цветного стекла – бывает и такая. Приходите полюбоваться всеми этими чудесами.

До 1 марта выставка роботехники «Парад роботов» в торговом центре на улице Екатерининской. Каких уровней достиг искусственный интеллект в мире, и может ли мультифункциональное металлопластиковое устройство заменить человека – узнаете на выставке. Всего в экспозиции представлено полсотни экспонатов английского, японского, китайского и европейского производства. На выставке работают четыре зоны виртуальной реальности и развлекательные аттракционы — аэрохоккей, кикер, планетарий, лазерный тир и симулятор гольфа. Выставка открыта с 10 утра до 9 вечера.

До 1 марта в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7) выставка двух авторов «Зимние фантазии» — художника Валерия Сырова и скульптора Александра Коваленко.

До 3 марта в галерее Одесского литературного музея (ул. Ланжероновская, 2) выставка «Консонансы» преподавателей знаменитого «худграфа» Дмитрия Величко и Анны Носенко. Вот уже 13 лет эти друзья–художники делят одну мастерскую на двоих, однако вовсе не ссорятся, а плодотворно работают рядом, и им комфортно. «Консонансы», то есть «благозвучия», стали девизом и названием общей экспозиции, в которой авторы выступили вполне слаженным дуэтом.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, «Одесса»