Грузовые перевозки морским транспортом выросли на 16%

За первое полугодие 2019 года морской транспорт Украины перевёз 955,8 тыс. тонн грузов, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За январь-июнь текущего года морским транспортом Украины было перевезено 955,8 тыс. тонн грузов (на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года). В том числе, во внутреннем сообщении было перевезено 451,6 тыс. тонн грузов (в 2,1 раза больше), в зарубежном — 504,0 тыс. тонн (на 16,8% меньше).

Больше всего за первое полугодие 2019 года морским транспортом было перевезено чёрных металлов (432,7 тыс. тонн; на 16,2% меньше), зерна (265,5 тыс. тонн; в 2,2 раза больше), цветных металлов (34,8 тыс. тонн).

Согласно данным Госстата, за І полугодие 2018 года морским транспортом Украины было перевезено 822,6 тыс. тонн грузов, что на 21,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.