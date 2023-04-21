В Одессу приехал Министр транспорта Франции

21 апреля исполняющий обязанности главы Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков встретился с Министром транспорта Французской Республики Клеманом Боном, который с официальным визитом посетил регион.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Борис Волошенков поблагодарил французских партнёров за помощь, которую Французская Республика оказывает Украине и Одесской области, в частности. В то же время он отметил, что для Украины и Одесской области важны вопросы восстановления, и в этом направлении уже запланирована значительная поддержка французских регионов-партнёров.

«Важно в этот сложный для Украины период не терять поддержку мира. Благодарим Францию за поддержку, которую мы ощущаем на всех уровнях и надеемся, что благодаря содействию Франции Черноморская Зерновая Инициатива будет продолжена и после 18 мая. Ведь от того, будет ли продлено соглашение, зависит обеспечение продовольствием беднейших стран мира. Зерновое соглашение способствует снижению глобальной стоимости продовольствия и оказывает критически важную помощь людям», — отметил и.о.главы Одесской ОГА Борис Волошенков.

Клеман Бон имел возможность ознакомиться с функционированием транспортного коридора, благодаря которому происходит экспорт зерновых культур из одесских портов.

Представители компании CMA CGM, терминал которой осмотрела французская делегация, рассказали, что благодаря реализации новейших технологий в Одесском морском торговом порту, удалось увеличить эффективность контейнерных загрузок и перевозок, что тем самым эффективно способствует ускорению процесса отправки из порта судов, гружённых зерном.

«Украинский экспорт зерна — это знак большой солидарности во время войны в вашей стране. Само нуждающееся в помощи государство щедро жертвует, чтобы спасти людей в Африке. И мы всячески будем вас поддерживать. Напомню, что Франция через Всемирную продовольственную программу ООН поддерживает транспортировку и распределение нескольких десятков тысяч тонн пшеницы из Украины для бедных людей, в частности, в Сомали», — сказал Клеман Бон.

Находясь в Одессе, министр транспорта Французской Республики подчеркнул неизменную поддержку его государством Украины в гуманитарном, экономическом, политическом и военном направлениях.

«Мы искренне восхищаемся мужеством украинского народа и будем сохранять все формы сотрудничества с французскими компаниями, работающими не только в портах. Также Украина может рассчитывать на всестороннюю дипломатическую поддержку со стороны Франции по продлению зернового соглашения», – подчеркнул Министр транспорта Франции.

Как сообщала Одесса News, 20 апреля в рамках прошедшего в Киеве Международного саммита городов и регионов, исполняющий обязанности главы Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков подписал Меморандум о взаимопонимании с местными властями Региона Прованс-Альпы-Лазурный берег (Франция).

Фото: ООГА

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