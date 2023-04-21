Мэр Одессы принял участие в открытии Школьной футбольной лиги

21 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил учеников с открытием Школьной футбольной лиги.

Как информирует официальный сайт города, в Одессе во второй раз стартовали городские соревнования по футболу на Кубок Школьной футбольной лиги.

Открыл соревнования на стадионе лицея №100 городской голова Геннадий Труханов.

«Я искренне поздравляю вас с этим праздником. Да, это праздник, потому что враг уже больше года пытается забрать у маленьких украинцев детство, но мы, взрослые, делаем всё, чтобы вы жили полной жизнью и занимались спортом», — обратился к спортсменам мэр Одессы.

Отмечается, что в этом году городские соревнования на Кубок Одесской школьной футбольной лиги проводятся в двух возрастных группах участников: младшей (2011-2012 г.р.) и старшей (2009-2010 г.р.) среди 25 одесских школьных команд.

Как сообщала Одесса News, и.о.главы Одесской ОГА Борис Волошенков проинспектировал в Авангарде состояние завершения строительных работ школы, возведённой в рамках программы Президента «Большое строительство».

Фото и видео: «Одесса»

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