Своё 70-летие отметил один из основателей одесской Юморины Игорь Кнеллер

22 февраля своё 70-летие отметил известный одесский сценарист и ведущий, один из основателей Юморины, участник игры КВН, соавтор одесских юмористических и культурных проектов, Почётный член Всемирного клуба одесситов Игорь Кнеллер.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что творческий стаж Игоря Герцевича насчитывает 52 года.

Юбиляра поздравил мэр Одессы Геннадий Труханов, отметив его вклад в культурную жизнь Одессы, дело сохранения и приумножения славы нашего города как столицы юмора.

Игорь Кнеллер отмечен Почётным знаком Одесского городского головы «За заслуги перед городом».

Также по случаю 30-летия со дня основания ОО «Всемирный клуб одесситов» Геннадий Труханов вручил Почётный знак Одесского городского головы «Благодарность» редактору и администратору проекта «Они оставили след в истории Одессы» Елене Анатольевне Антроповой и координатору этого проекта Леониду Александровичу Вагнеру. Волонтёр общественной организации «Всемирный клуб одесситов», соавтор и координатор проекта Леонид Менделеевич Рукман отмечен ценным подарком.

Фото: «Одесса»

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