Приговор одесскому праворадикалу вызвал страсти перед зданием суда в Одессе и соцсетях

После вынесения приговора одесскому праворадикалу Сергею Стерненко, которым тот признан виновным в совершении трёх преступлений, перед зданием Приморского районного суда в Одессе, под СИЗО и в социальных сетях кипели нешуточные страсти.

«Суд признал Стерненко виновным в полном объёме в насильственном нападении и похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия. Суд вынес приговор 7 лет 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества», — отметил судья Виктор Попревич.

Также осуждён на такой же срок экс-лидер «Правого сектора» Лиманского района Руслан Демчук.

Зал встретил приговор криками «Позор!».

К зданию суда пришли поддержать Стерненко около двухсот его сторонников из разных городов, в том числе бывшая руководитель Минздрава Ульяна Супрун. Недовольные решением суда жгли шины и применяли взрывпакеты, блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти Стерненко в СИЗО.

Однако, используя другой выход из здания суда, приговорённого таки вывезли в следственный изолятор.



Адвокат Стерненко Виталий Коломиец сообщил, что защита активиста планирует как можно быстрее подать апелляцию на приговор Приморского райсуда.

«7 лет. Конфискация. СИЗО. Апелляция будет подана как можно быстрее», — отметил адвокат.

В соцсетях — целая палитра комментариев — от резкого неприятия решения суда до радости от того, что правда восторжествовала.

Адвокат Найем написал: «Семь лет Сергею Стерненко. Это не про правосудие. Не про справедливость».

Журналист Светлана Крюкова: «Стерненко дали семь лет лишения свободы за похищение депутата. С конфискацией половины имущества. А чего только половину?».

Как сообщала Одесса News, прокуратура обратилась с ходатайством в суд назначить Стерненко наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, обвинив его в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Фото: Думская, Пушкинская, Нацполиция, Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod