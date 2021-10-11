У Труханова понедельник — непростой и важный день

11 октября продолжится судебное заседание Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

В ожидании вердикта суда Одесский городской голова поделился мыслями с подписчиками его страницы в Facebook, называя предстоящий суд политическим заказом по уничтожению местного самоуправления.

Полный текст статьи мэра Одессы:

«Непростой и важный день завтра. Не только для меня. Этот процесс — показательный во всех отношениях. И, увидите, он будет иметь значение для всей Украины.

Либо мы даём понять, что политический заказ — это рудимент прошлого, либо же даём неограниченные возможности политикам и бизнесменам ставить на государственные должности своих ручных менеджеров. Которые вместо общественных интересов будут защищать корпоративные. И фактически уничтожат местное самоуправление.

Одесское дело — это экзамен для всей судебной системы Украины, который ранее с треском провалили НАБУ и САП. Понимая всю абсурдность обвинений, отсутствие хотя бы одного доказательства, нельзя рассматривать этот дело как традиционный судебный процесс.

Это Киев в лице отдельных структур — против нашего города. В лице местного самоуправления, территориальной громады. На нашей стороне — закон. Это мотивирует нас и даёт уверенность в завтрашнем дне. А благодаря вашей поддержке мы чувствуем в себе достаточно сил, чтобы противостоять политическому цирку, которому не место в Одессе.

Ранее мы это уже доказывали. Докажем и в этот раз».

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов ушёл в отпуск с 8 октября на шесть календарных дней. На этот период выполнять обязанности городского головы будет Сергей Тетюхин, заместитель Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Фото: Facebook

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