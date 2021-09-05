Одесский паралимпиец положил ещё одну медаль в свою копилку

Представитель Одесской области Василий Ковальчук выиграл бронзовую медаль XVI летней Паралимпиады-2020 в пулевой стрельбе.

Василий стал третьим в финале смешанных соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки в классе SH2.

Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов, ссылаясь на штаб паралимпийской сборной команды Украины.

Как информировала Одесса News, Ковальчук также завоевал «серебро» Игр-2020 в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

Сегодня, в заключительный день Паралимпиады в Токио, разыграют последние комплекты наград в пяти видах спорта. Три одессита — Ирина Щетник, Андрей Дорошенко и Юрий Стоев будут бороться за медали в пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров.

Кстати. После 11-ти дней Паралимпиады в активе сборной Украины 98 наград — 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Украинские паралимпийцы занимают 6-е место в общекомандном зачёте и 5-е — по количеству медалей. Впереди — Китай, Великобритания, США и Россия.

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