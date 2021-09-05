11 учебных заведений Одесской области вошли в топ-200 Украины

По результатам внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года в Украине определено 200 лучших школ, в том числе из Одессы 8 заведений, из области – 3.

Об этом сообщает информационный портал Освіта.ua.

Так, позиции одесских учебных заведений в сравнении с предыдущим учебным годом следующие:

Ришельевский научный лицей, 16-е место (было 37)

Одесская специализированная школа №117, 22-е место (было 53)

Одесский НВК «Гимназия № 2 – специализированная школа с углублённым изучением английского языка», 98-е место (было 115)

Одесский частный лицей «Крок», 99-е место (было 192)

Черноморская гимназия №1 Одесской области, 114-е место (было 65)

«Приморский» лицей (Одесса), 124-е место (было 74)

Политехнический лицей II-III ст. Измаила Одесской области, 129-е место (было 194)

Белгород-Днестровский НВК – лицей, 135-е место (было 284)

ЧП «Общеобразовательная школа «Майбуття» I-III ст.» (Одесса), 139-е место (было 558)

Одесская гимназия №1 им. А.П. Быстриной, 140-место (было 273)

Одесский НВК «Гимназия №7 – специализированная школа с углублённым изучением английского языка, 165-е место (было 297)

Таким образом, ухудшили свой рейтинг Черноморская гимназия №1 (опустилась с 65 на 114 место) и «Приморский» лицей Одессы (с 74 упал на 124 место). Остальные учебные заведения улучшили свой рейтинг.

Как сообщала Одесса News, согласно данным Института экономических исследований, Одесса оказалась на последнем месте бизнес-рейтинга и на первом — по коррупции.

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