Министр иностранных дел Ирландии приезжает в Одессу

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени направляется в Украину с рабочим визитом. Планируется, что он посетит Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ирландское издание Independent.

По предварительной информации, глава МИД пересёк границу Молдовы с Украиной в пункте Паланка. Министр должен провести встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Политики обсудят успехи Украины на фронте, а также проинспектируют работу «зернового коридора», благодаря которому удалось возобновить экспорт пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла.

Ирландский министр приедет в Украину накануне заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На нём объявят отчёт о продовольственной безопасности и Черноморской зерновой инициативе.

Как сообщала Одесса News, в сентябре в Одессе с визитом находилась делегация представителей Министерства иностранных дел Швеции, Посольства Королевства Швеции в Украине и Представительства Всемирной продовольственной программы в Украине.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod