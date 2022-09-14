Министр иностранных дел Ирландии приезжает в Одессу

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени направляется в Украину с рабочим визитом. Планируется, что он посетит Одессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ирландское издание Independent.
По предварительной информации, глава МИД пересёк границу Молдовы с Украиной в пункте Паланка. Министр должен провести встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Политики обсудят успехи Украины на фронте, а также проинспектируют работу «зернового коридора», благодаря которому удалось возобновить экспорт пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла.
Ирландский министр приедет в Украину накануне заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На нём объявят отчёт о продовольственной безопасности и Черноморской зерновой инициативе.
Как сообщала Одесса News, в сентябре в Одессе с визитом находилась делегация представителей Министерства иностранных дел Швеции, Посольства Королевства Швеции в Украине и Представительства Всемирной продовольственной программы в Украине.
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