Не захотела мириться: в Одесской области муж ударил жену ножом

Драматическое событие произошло в одном из сёл Визирской ОТГ Одесской области около девяти часов вечера 14 сентября.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, супруги находились на стадии развода, и женщина, забрав детей, уехала к знакомой. Муж пришёл мириться, но разговор не задался и он нанёс жене множественные удары в область грудной клетки и шеи принесшим с собой кухонным ножом.

На громкие крики прибежала хозяйка подворья. Присутствие свидетеля испугало злоумышленника и он сбежал. Хозяйка вызвала скорую и полицию.

Отмечается, что медики немедленно госпитализировали 29-летнюю пострадавшую с предварительным диагнозом «множественные ножевые ранения и анемия», тем самым спасли ей жизнь.

Охранники порядка по горячим следам, менее чем через час, разыскали злоумышленника, скрывшегося с места совершения преступления в дачном массиве.

Следователи отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №2 под процессуальным руководством Доброславской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в покушении на убийство.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

В ходе досудебного расследования подозреваемого поместили под стражу. Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Одесской области в состоянии алкогольного опьянения правонарушительница ударила своего супруга ножом в спину. Он умер до приезда скорой.

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