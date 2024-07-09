На пожаре в Одесском районе спасена мать с ребёнком

Вечером 8 июля в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе, в посёлке Авангард, возник пожар в квартире.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, на месте спасателями установлено возгорание домашних вещей в квартире на 3-м этаже пятиэтажки. Уже через полчаса пожар был полностью ликвидирован.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные квартиры.

«Сотрудники ГСЧС с верхнего этажа по автолестнице спасли женщину с малолетним ребёнком, а также котёнка, которого вынесли по лестничной клетке и передали хозяину», — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 5 единиц техники, 16 пожарных, от коммунального учреждения «ЦБГ Авангардовского поселкового совета» 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Одесса News информировала о пожаре 3 июля в жилом доме в Измаильском районе, в селе Старая Некрасовка, по улице Цветочной, во время которого погиб 15-летний подросток.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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