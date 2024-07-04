В Измаильском районе при ликвидации пожара обнаружили тело 15-летнего паренька

3 июля днём в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в Измаильском районе, в селе Старая Некрасовка, по улице Цветочной.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Прибывшие спасатели установили возгорание домашнего имущества в одноэтажном частном жилом доме. Через полчаса пожар удалось полностью ликвидировать на площади 30 м.кв.

«На месте пожара обнаружен погибший ребёнок (2009 года рождения). Вероятная причина пожара — «взрыв неизвестного предмета». Все остальные детали — устанавливаются», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 10 спасателей.

Также в этот день произошёл пожар в Одесском районе, в селе Нерубайское, по улица Пастера. Загорелся грузовой автомобиль-автоцистерна, припаркованный на обочине. Во время самостоятельного тушения пожара пострадал 24-летний прохожий, отказавшийся от госпитализации. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В этом же селе по улице Железняка 3 июля загорелся местный магазин, а в селе Любополь Одесского района по ул. Цветочной — одноэтажный частный жилой дом. Во время самостоятельного тушения пожара пострадала женщина 1980 года рождения, которая в состоянии средней тяжести госпитализирована.

Одесса News информировала о пожаре 29 июня 2024 года в Приморском районе Одессы на склонах у Трассы здоровья.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy