На склонах у Трассы здоровья в Одессе пылал пожар

В субботу, в 12:10, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Приморском районе Одессы на склонах у Трассы здоровья возник пожар.

Об этом в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие 12 спасателей на месте установили возгорание сухой травы, мусора и кустарника.

«Через час пожар удалось полностью ликвидировать на общей площади 1500 м.кв. К счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

Одесса News информировала, что ночью 28 июня в Одессе по улице Овидиопольская дорога горело трёхэтажное неэксплуатируемое здание.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy