За Украину погиб житель Одесской области Роман Гордиенко, светлая ему память

В Окнянщину Одесской области поступило печальное известие о трагической гибели защитника Романа Гордиенко.
Об этом информируют в Окнянской общине.
Роман Гордиенко родился 5 мая 2001 года. Проживал в селе Александровка. В 2021 году был призван в ряды Вооружённых Сил Украины. Остался в ВСУ на контрактной основе. С началом полномасштабной войны участвовал в боевых действиях. Был ранен. В последнее время проходил службу в Житомирской области.
Родители Романа умерли, воспитывал юношу дядя. Без старшего брата остались две младшие сестрёнки.
Попрощались с защитником 7 мая 2024 года.
Одесса News информировала. что на фронте 18 апреля 2024 года погиб житель посёлка Окны Одесской области Игорь Косовский.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Окнянский поссовет ОТГ/Facebook
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