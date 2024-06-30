За Украину погиб житель Одесской области Роман Гордиенко, светлая ему память

В Окнянщину Одесской области поступило печальное известие о трагической гибели защитника Романа Гордиенко.

Об этом информируют в Окнянской общине.

Роман Гордиенко родился 5 мая 2001 года. Проживал в селе Александровка. В 2021 году был призван в ряды Вооружённых Сил Украины. Остался в ВСУ на контрактной основе. С началом полномасштабной войны участвовал в боевых действиях. Был ранен. В последнее время проходил службу в Житомирской области.

Родители Романа умерли, воспитывал юношу дядя. Без старшего брата остались две младшие сестрёнки.

Попрощались с защитником 7 мая 2024 года.

Одесса News информировала. что на фронте 18 апреля 2024 года погиб житель посёлка Окны Одесской области Игорь Косовский.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Окнянский поссовет ОТГ/Facebook

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