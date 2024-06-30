Останнім часом над акваторіями Національного природного парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, стало спокійніше від ворожих дронів і іншого непотребу окупантів, що вбиває все навколо. Але вночі, навіть у комендантську годину, «сміливі» браконьєри ще шастають по заповідним акваторіям.

Спіймати їх не так легко, адже вони мають налагоджену систему спостереження та оповіщення, — зауважує доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв.

На жаль, сприяють браконьерству чиновники Одеської обласної держадміністрації, про що неодноразово писало наше видання.

«Та й чомусь прикордонники їх майже не чіпають і поки змінити ситуацію важко. І тому служба державної охорони нацпарку змушена працювати у дозволений час і на дозволених акваторіях. Але тоді спіймати порушника майже неможливо і державна охорона нацпарку працює по очистці акваторії від браконьєрського бруду», — пише Іван Русєв.

За словами еколога, робота ця з нелегких: за один рейд з лиману Шагани днями витягнуто 4 великих ятеря та більше 400 м сіток.

«Особливо прикро, коли в знаряддях лову є дуже дрібна камбала глоса, дрібна кефаль. Вся риба, яка була в знаряддях браконьєрського лову, випущена у лимани. Та риба, яка вже не може вижити, одразу виловлюється з поверхні води малими та іншими мартинами, які чатують сотнями поруч над водою», — розповідає Іван Русєв.

Звичайно, робота з браконьєрами й послідовна критика бездіяльності органів влади керівництвом парку не подобається багатьом, хто збагачується за рахунок народного добра. Активна боротьба команди Національного природного парка за збереження біорізноманіття та нашого спільного природного надбання останнім часом піддається атаці не тільки самих губителів природи й чиновництва, але навіть й окремих інтернет-видань, які розміщують замовні статті, аби зганьбити, або хоча б принизити досягнення колективу парку. Чого тільки варті порівняння деяких журналістів, які пропонують припинити фінансування парку, аби ці кошти спрямувати на закупівлю дронів!

Чомусь ці журналісти не спрямовують свої гонорари за такі руйнівні замовні статті на підтримку української армії.

«Останніми місяцями, під час війни, спостерігається послідовна атака, бруд і маячня керівництва Одеської військової адміністрації та деяких очільників місцевих громад, афільованих з дерибанщиками ресурсів нацпарку, на НПП»Тузлівські лимани» з одніюю метою — усунути керівництво нацпарку, поставити свою людину і запровадити масштабний дерибан природних ресурсів під час війни», — такі висновки робить Іван Русєв.

7 років в.о директорка Національного природного парку “Тузлівські лимани”, еколог Ірина Вихристюк веде справжню війну за збереження однієї з перлин Південно-Західного Причорноморья – Тузлівських лиманів. Всі ці сім років Вихристюк прагнуть усунути з посади, тому що вона заважає красти цінні державні ресурси, які належать всьому народові України.

Нинішній голова ООДА Олег Кіпер направив Міністру захисту довкілля та природних ресурсів України Руслану Стрільцю листи з вимогою “прийняття відповідних управлінських рішень” стосовно керівництва Нацпарку. Лист містить низку звинувачень щодо керівника установи. Вихристюк звинувачують в бездіяльності, умисних протиправних діях, свідомому порушенні законодавства, ігноруванні ініціатив Одеської ОДА, спрямованих на збереження та розвиток природоохоронних територій.

Чого варті так звані ініціативи облдержадміністрації, добре знають наші читачі, які регулярно стежать за нашими екологічними оглядами життя Національного парку.

З відкритим листом до Міністра захисту довкілля та природних ресурсів звернулась екологічна спільнота Одещини, щоби захистити честь і гідність Ірини Вихристюк, захистити Напцпарк від свавілля несумлінних бізнесменів, які довгі роки під наглядом місцевої поліції та прокуратури безмежно грабували природні ресурси для власного збагачення.

Про дальший перебіг подій, реакції міністерства на листи ОДА й думку екологів Одесса News інформуватиме своїх читачів.

Фото: НПП «Тузлівські лимани», Іван Русєв/Facebook

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