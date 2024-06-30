Песня воскресенья на Одесса News: Vlad Darwin, «Лён»

Украинский певец Vlad Darwin 16 июня презентовал на своём канале в YouTube клип на авторскую песню «Лён», которую посвятил своему отцу.

В ролике артист рассказал о детстве своего отца и его мечтах. По словам певца, его отец прошёл тернистый путь.

«Он знает цену потери родных и близких, цену каждого принятого решения. Но несбывшиеся мечты родителей перерождаются в детях так же, как цвет льна трансформируется в чистое льняное полотно. Мы сняли эту мечту – квинтэссенцию мечтаний всех предыдущих поколений – мир на родной земле и процветание Родины, – рассказал Vlad Darwin. – В видеоклипе присутствуют настоящие фото моих родных – бабушки, дедушки, отца и тёти. Мы воспроизвели одежду, образы и интерьер дома по сохранившимся фотографиям», – рассказал певец.

Роль юного отца артиста сыграл 10-летний Даниил Моторин из Славянска Донецкой области. Режиссером клипа стал Артём Шемет. Съёмки видео продолжались около года. Найти нужную локацию с цветущим льном команде удалось в Житомирской области – вся съемочная группа ночевала в поле, чтобы утром снять, как расцветает лён, а уже в полдень цвет льна опал.

Я вірю у знаки

Нестомлених роздоріжь

В терпіння ознаки

В років рятівний рубіж

Та не в обіцянки

Не вірю в «якби, якби…»

В повітряні замки

І в ті ж самі помилки

Ми йшли до плеча плече

Та друзів поменшало

Най далі в грудях пече

Бо все недарма було

Дорога вкраде думки

Що минає життя мов сон

А я повертаюсь туди

Туди де цвіте льон

Льон

Льон

Можливо, лиш трохи

І серджусь на себе я

Та прошу у Бога

Щоб далі ця путь вела

Десь там непомітно

Солодшає правди сіль

І знову все квітне

Вплітаючи щастя в біль

Ми йшли до плеча плече

Та друзів поменшало

Най далі в грудях пече

Бо все недарма було

Дорога вкраде думки

Що минає життя мов сон

А я повертаюсь туди

Туди де цвіте льон

Льон

Льон

Дорога вкраде думки

Що минає життя мов сон

А я повертаюсь туди

Туди де цвіте…

Я йду по слідах назад

І ніби це той маршрут

І наче той самий сад

Чи є ще хто-небудь тут?

Лиш спогади, що живі

Мене заберуть в полон

Я падаю до землі

Туди, де цвіте льон

Льон

Льон

О, льон

О, льон

Друзів поменшало

Та все недарма було

Минає життя, як сон

Сон…

Vlad Darwin (настоящее имя – Владислав Приходько) стал известным после участия в шоу «Фабрика звёзд-2» в 2008 году. Он — автор песен, которые исполняют Тина Кароль, Наталья Могилевская, Alyosha.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня проживающего в Израиле российского музыканта Андрея Макаревича «Весенний сон».

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