Песня воскресенья на Одесса News: Vlad Darwin, «Лён»

Украинский певец Vlad Darwin 16 июня презентовал на своём канале в YouTube клип на авторскую песню «Лён», которую посвятил своему отцу.
В ролике артист рассказал о детстве своего отца и его мечтах. По словам певца, его отец прошёл тернистый путь.
«Он знает цену потери родных и близких, цену каждого принятого решения. Но несбывшиеся мечты родителей перерождаются в детях так же, как цвет льна трансформируется в чистое льняное полотно. Мы сняли эту мечту – квинтэссенцию мечтаний всех предыдущих поколений – мир на родной земле и процветание Родины, – рассказал Vlad Darwin. – В видеоклипе присутствуют настоящие фото моих родных – бабушки, дедушки, отца и тёти. Мы воспроизвели одежду, образы и интерьер дома по сохранившимся фотографиям», – рассказал певец.
Роль юного отца артиста сыграл 10-летний Даниил Моторин из Славянска Донецкой области. Режиссером клипа стал Артём Шемет. Съёмки видео продолжались около года. Найти нужную локацию с цветущим льном команде удалось в Житомирской области – вся съемочная группа ночевала в поле, чтобы утром снять, как расцветает лён, а уже в полдень цвет льна опал.
Я вірю у знаки
Нестомлених роздоріжь
В терпіння ознаки
В років рятівний рубіж
Та не в обіцянки
Не вірю в «якби, якби…»
В повітряні замки
І в ті ж самі помилки
Ми йшли до плеча плече
Та друзів поменшало
Най далі в грудях пече
Бо все недарма було
Дорога вкраде думки
Що минає життя мов сон
А я повертаюсь туди
Туди де цвіте льон
Льон
Льон
Можливо, лиш трохи
І серджусь на себе я
Та прошу у Бога
Щоб далі ця путь вела
Десь там непомітно
Солодшає правди сіль
І знову все квітне
Вплітаючи щастя в біль
Ми йшли до плеча плече
Та друзів поменшало
Най далі в грудях пече
Бо все недарма було
Дорога вкраде думки
Що минає життя мов сон
А я повертаюсь туди
Туди де цвіте льон
Льон
Льон
Дорога вкраде думки
Що минає життя мов сон
А я повертаюсь туди
Туди де цвіте…
Я йду по слідах назад
І ніби це той маршрут
І наче той самий сад
Чи є ще хто-небудь тут?
Лиш спогади, що живі
Мене заберуть в полон
Я падаю до землі
Туди, де цвіте льон
Льон
Льон
О, льон
О, льон
Друзів поменшало
Та все недарма було
Минає життя, як сон
Сон…
Vlad Darwin (настоящее имя – Владислав Приходько) стал известным после участия в шоу «Фабрика звёзд-2» в 2008 году. Он — автор песен, которые исполняют Тина Кароль, Наталья Могилевская, Alyosha.
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