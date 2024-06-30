Украинским морским коридором в Чёрном море экспортировано 55 млн т грузов

За 10 месяцев функционирования украинского морского коридора по этому маршруту было экспортировано 55 млн тонн грузов.

Об этом сообщает в Facebook Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что всего было загружено 1954 судна и экспортировано в 45 стран мира 37,4 млн тонн агропродукции.

«Постоянное наращивание объёмов перевозок свидетельствует об эффективности функционирования украинского морского коридора, который Украина открыла десять месяцев назад самостоятельно, исключительно при содействии Объединённых сил обороны. Несмотря на постоянные обстрелы портовой инфраструктуры, Украина остаётся топ экспортёром агропродукции и гарантом продовольственной безопасности мира», – говорится в сообщении.

Ожидается подход к портам Одессы, Южного и Черноморска ещё 68 судов, которые экспортируют почти 2 млн тонн грузов.

Одесса News информировала. что Государственное предприятие «Одесский морской торговый порт» продолжает работать безубыточно даже во время военного положения и завершил 2023 год с положительным финансовым результатом в сумме почти 50 млн грн.

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