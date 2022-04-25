Зеленский: блокада украинских морпортов грозит голодом многим странам

Многим странам мира грозит продовольственный кризис и голод, если Россия продолжит блокировать украинские морские порты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, которое опубликовала его пресс-служба утром 25 апреля.

Накануне он по телефону обсудил этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Подробно коснулись угрозы мировому продовольственному рынку, спровоцированной Россией, заблокировавшей наши черноморские порты. Рост цен на продовольствие уже достиг критического уровня во многих странах. Но это только начало. Если Россия не станет искать мир, вопрос продовольственной безопасности во многих странах превратится в вопрос физического выживания миллионов людей, а значит, и стабильности государственных систем. Всё большее число политических лидеров мира осознают эту угрозу. Поэтому ожидаем большего давления на Россию», – заявил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, война в Украине уже повлияла почти на 25% мировой торговли зерновыми и привела к росту мировых цен.

Видео и фото: Офис Президента Украины

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