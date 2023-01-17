В Одессу прибыл новый постоянный Представитель ПРООН в Украине

16 января Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с и.о. постоянного представителя Программы развития (ПРООН) в Украине господином Яко Силье, назначенным на должность 9 ноября 2022 года.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, до войны в Одессе за счёт международных партнёров проводилось восстановление муниципальных школ и больниц. Сегодня ПРООН помогает городу в восстановлении критически важной социальной инфраструктуры.

«Так, осенью прошлого года было отремонтировано убежище по улице Спиридоновской. В настоящее время завершены работы по восстановлению укрытия на улице Пастера. Это общий проект ООН, ЕИБ и Одесского городского совета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объект гражданской защиты оснащён всем необходимым для временного размещения людей и, в случае необходимости, оказания первой медицинской помощи. Здесь обновлена система вентиляции и установлена система дымоудаления, установлена новая сантехника и бак для хранения воды. Организован дополнительный выход из хранилища, а также отремонтирована основная входная группа.

Муниципальные объекты гражданской защиты оборудованы интернет-связью, генераторами и обогревателями. Сегодня большинство из них используются как пункты несокрушимости.

«Обсудили с г-ном Силье планы сотрудничества на этот год. В частности, обновление укрытий в наших школах, чтобы как можно больше детей могли учиться офлайн. Также продолжим капитальный ремонт объектов гражданской защиты, расположенных в жилых микрорайонах. Приоритет – обновление вентиляционных систем и ремонт входных групп», — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Господин Силье отметил, что поддерживать Одессу – чрезвычайная честь для ПРООН.

«Украинцы проявляют чрезвычайную стойкость и мужество. Для нас большая честь поддерживать Украину и украинцев и работать с мэром города. Кроме того, ПРООН сосредотачивается на долгосрочных перспективах, способствующих процветанию города и страны», — сказал Яко Силье.

Для справки. Одним из главных приоритетов Программы развития ООН в Украине является развитие мира и восстановление пострадавших от войны районов, а также поддержка внутренне перемещённых лиц (ВПЛ).

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов 5 января провёл встречу с Председателем Представительского офиса Всемирной продовольственной программы ООН Джалалом Шахом.

Фото и видео: «Одесса»

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