Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида.

О её смерти 16 января сообщило издание Гордон со ссылкой на итальянское Il Messaggero.

Причины смерти 95-летней актрисы пока что не называются. В публикации отмечается, что в сентябре 2022 года актриса была госпитализирована с переломом бедренной кости.

Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в Италии. Она прославилась после роли в фильме «Фанфан-Тюльпан» (1952) и картине «Собор Парижской Богоматери» (1956). В 2018 году актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

В 1949 году Лоллобриджида вышла замуж за югославского врача Милко Скофича. В 1957 году у них родился единственный сын Милко, названный в честь отца. В 1971 году супруги развелись. Милко Скофич погиб в 1979 году в автокатастрофе.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года умерла советская киноактриса Инна Чурикова и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе.

Фото из открытых источников

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