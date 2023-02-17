Полиция Одессы изучает обстоятельства смертельного ДТП на ул. Ак. Заболотного

В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 16 февраля около трёх часов дня на улице Академика Заболотного, в котором погибла 61-летняя одесситка.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, предварительно полицейские установили, что 28-летний водитель автопоезда в составе тягача «MAN» совершил наезд на женщину, когда та пересекала проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

«От полученных травм потерпевшая погибла. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа по расследованиям дорожно-транспортных происшествий Следственного управления ГУНП в Одесской области. Водителя проверили на состояние опьянения, он был трезв», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего или причинившие тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, одесские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе города, произошедшее 10 января на улице Черноморского Казачества.

Фото: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1

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