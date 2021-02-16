Обещали интим, а отбирали деньги: полиция в Одессе разоблачила группу мошенников

В Одессе полицейские задержали группу лиц, которые заманивали клиентов объявлениями о предоставлении интимных услуг и совершали на них разбойные нападения.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, злоумышленники, двое из которых уже имеют судимости, отбирали деньги за якобы неразглашение обстоятельств частной жизни потерпевших и непривлечение их к уголовной ответственности.

Сейчас подозреваемым инкриминируют преступления, предусмотренные ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Все пятеро задержаны.

«Установлено, что участники преступной группы размещали в Интернете объявления о предоставлении интимных услуг молодой девушкой вместе с парнем или парнем с нетрадиционной ориентацией, в том числе несовершеннолетними. Пообщавшись с потенциальным «клиентом» в мессенджере, фигуранты приглашали его в заранее подготовленную арендованную квартиру, где уже была установлена ​​скрытая видеокамера. Как только «клиент» оставался наедине с подставным исполнителем «заказа», подозреваемые появлялись в квартире под видом правоохранителей, в том числе с использованием на одежде символики Национальной полиции Украины. Угрожая потерпевшему разглашением обстоятельств частной жизни или привлечением к уголовной ответственности за интимную связь с несовершеннолетним, они силой отбирали у него наличные средства, а также требовали перечислить деньги на банковские карточки», — говорится в сообщении.

Фигурантов, среди которых четверо наших соотечественников и один гражданин соседнего государства в возрасте от 27-ми до 45-ти лет, разоблачили сотрудники управления уголовного розыска ГУ НП в Одесской области совместно с работниками отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1, при силовой поддержки БПОН и под процессуальным руководством областной прокуратуры. Один из подозреваемых оказался действующим сотрудником полиции Киевской области. Материалы в отношении него будут переданы в Государственное бюро расследований.

Следствие продолжается.



Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в Одесской области правоохранители объявили начальнице почтового отделения в пгт Хлебодарское Беляевского района подозрение в незаконном завладении средствами граждан и служебном подлоге документов.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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