Начальница почты в Одесской области присваивала деньги граждан

В Одесской области правоохранители объявили начальнице почтового отделения в пгт Хлебодарское Беляевского района подозрение в незаконном завладении средствами граждан и служебном подлоге документов.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, 38-летняя женщина в течение 2019 года присвоила около 20 тысяч гривен жителей посёлка, которые уплатили на почте в качестве коммунальных платежей за газ.

Одиннадцать граждан начали получать письма от газотранспортного предприятия о задолженности и обратились за разъяснением в центральное отделение почты.

Тогда и выяснилось: вместо того, чтобы проводить деньги пострадавших через суточный отчёт, их, злоупотребляя служебным положением, использовала в своих целях начальница почтового отделения.

Противоправные действия женщины следователи квалифицировали по частям 1 и 2 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит фигурантке — лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в Одессе правоохранители разоблачили работника одного из банков, который с помощью собственного электронного кабинета сменил номер контактного телефона клиента, его паспортные данные и ИНН и завладел 30 тысячами гривен, находившимися на его карточном счёте.

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