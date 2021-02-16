Вернуться к активной жизни после инсульта поможет «Аксимед»

Бывают, к сожалению, в жизни у близких людей инсульт или тяжелейшие травмы.

Это состояние, когда человек беспомощен, не справляется с простейшими действиями без посторонней помощи, и возвращение такого человека к активной жизни требует значительных усилий.

Помочь таким людям может Центр реабилитации после инсультов и травм «Аксимед».

В Центре — опытный медицинский персонал, под руководством которого больной после инсульта или травм может возобновить те навыки, утрату которых спровоцировала болезнь.

Здесь работают высококвалифицированные специалисты — неврологи, массажисты, физиотерапевты, логопеды, нейропсихологи, специально обученный в Германии средний медперсонал. Кроме оказания помощи в восстановлении утраченных навыков, они создадут сильную мотивацию пациента выздороветь.

В этом отделении разработан комплекс упражнений и процедур, которые помогут победить постинсультное состояние пациента.

В Реабилитационном центре — современная и уникальная техническая база, здесь внимательно изучается каждый конкретный случай, чтобы выявить степень повреждения мозга, оценить состояние больного после инсульта, тяжёлых травм и в результате найти индивидуальный подход к каждому пациенту.

В качестве основного метода реабилитации послеинсультных пациентов предлагается лечебная физкультура, курсы массажа, физиотерапевтическое лечение, медикаментозная терапия.

Важным этапом реабилитации является обучение стоянию, ходьбе, сначала на месте, затем — по палате с помощью прикроватной рамы, далее — с опорой на трость.

Медицинский персонал помогает инсультным больным поэтапно восстанавливать самообслуживание, обучение самым простым его навыкам — личной гигиены, самостоятельного приёма пищи, одеванию.

Поскольку у трети пациентов, перенесших инсульт, бывают речевые нарушения, в Центре особо заботятся о речевой реабилитации, в частности, занятиях с логопедом.

И, конечно, немаловажна помощь профессиональных психологов Центра. Как никто, они помогают справиться с эмоциональными расстройствами не только у самих пациентов, но также и у их близких людей.

Реабилитация 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни, комфортное пребывание в одноместных палатах, индивидуальный уход, персональный повар — всё это в Центре реабилитации после инсульта и травм.