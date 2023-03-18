Глава Нацслужбы здоровья посетила Одессу, с какой целью

17 марта глава Национальной службы здоровья Украины Наталия Гусак встретилась в Одессе с руководителями медучреждений города и области.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества учреждений здравоохранения с НСЗУ и конкретные действия для того, чтобы одесские медучреждения получали как можно большее финансирование из госбюджета для расширения спектра и улучшения качества медицинских услуг.

«В прошлом году система здравоохранения встретила беспрецедентные вызовы. Но, несмотря на все трудности, в Одессе обеспечено качественное предоставление медицинских услуг жителям города и внутренне перемещённым гражданам. Это стало возможным благодаря стабильному финансированию НСЗУ, а также работе городской программы «Здоровье». В поддержку системы здравоохранения из городского бюджета Одессы в прошлом году направлено около полумиллиарда гривен», — отметила вице-мэр Одессы Светлана Бедрега.

Отмечено также, что в 2023 году работа городской целевой программы «Здоровье» продлена, рассматривается вопрос об увеличении финансирования.

Во встрече с Гусак также принял участие первый заместитель начальника Одесской областной военной администрации Борис Волошенков.

Пресс-служба ООВА информирует, что Наталия Гусак приехала в Одессу, чтобы обсудить вопрос предоставления бесплатной медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2023 году в заведениях здравоохранения Одесской области.

«В программе медгарантий на 2023 год предусмотрено 39 пакетов услуг. Программа будет охватывать все основные виды медицинской помощи: первичную, специализированную и высокоспециализированную, экстренную, паллиативную помощь и медицинскую реабилитацию. А также медицинскую помощь детям младше 16 лет и помощь при беременности и родах», — говорится в сообщении.

«Отмечу, что в условиях войны для руководства Одесской ОВА, как никогда, важно обеспечить одесситам и жителям области доступ к качественному и безвозмездному лечению», — сказал Борис Волошенков.

Как сообщала Одесса News, 17 марта мэр Одессы Геннадий Труханов встретился в японском городе Йокогама с представителями компании Sansei Corporation — производителем мобильных модульных больниц.

Фото: ООВА, «Одесса»

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