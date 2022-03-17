Около 2300 одесситов записались в реестр доноров крови, запись продолжается.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«На сегодняшний день в реестр доноров уже записались около 2300 одесситов, формирование базы продолжается. Записаться в рееестр доноров можно по ссылке«, — говорится в сообщении.

В работе с городской базой доноров принимают участие отделения переливания крови городской клинической больницы №11 и военного госпиталя.

При необходимости в крови той или иной группы медики будут обращаться к людям, записавшимся в список.

Отмечается, что в Одессе создан Telegram-канал для быстрого поиска доноров крови – https://t.me/donor_odesa

Здесь публикуется оперативная информация о потребности в донорской крови, а также проводится запись всех желающих в городскую базу доноров.

Подчёркивается, что в настоящее время благодаря неравнодушным одесситам сформирован текущий резерв донорской крови для всех городских больниц Одессы, оказывающих ургентную помощь.

Как сообщала Одесса News, в Одессе, на базе городской клинической больницы №11, работает центр переливания крови, который обеспечивает препаратами крови все стационары города.

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